Borsaya gelen kazanır!

Bakiyeli hesap 2.7 milyonu aştı “Borsa İstanbul’da bakiyeli hesap sayısı 2.7 milyona kadar ulaştı. Bu bizi mutlu ediyor. Gençlerin ilgisi özellikle pandemide ciddi oranda arttı. Halka arzların da bunda önemli katkısı oldu. Gençlerimize şunu tavsiye ediyoruz; uzun vadeli gelirinizi, yatırımınızı artırmak istiyorsanız sosyal medyadan değil doğru kaynaklardan beslenin. Kazanmak için bu kritere uymak oldukça önemli.”