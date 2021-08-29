Cardano, Bitcoin ve Ethereum’u gölgede bıraktı

YÜZDE 146 PRİM YAPTI Getirilen düzenlemeler ve teknoloji yatırımları Cardano fiyatlarında sert yükselişlere yol açıyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte Cardano fiyatı 19 Temmuz haftasında 1.20 dolar seviyesinde işlem görürken 35 günde yüzde 146 oranında prim yaparak 2.97 dolar seviyesine kadar yükseldi. Son 1 haftada ise Cardano yüzde 10’a yakın yükseliş kaydederek yatırımcısının yüzünü güldürdü.