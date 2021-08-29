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Cardano, Bitcoin ve Ethereum’u gölgede bıraktı

Son zamanlarda 7’den 70’e herkesin merakla takip ettiği kripto para piyasasında gösterdiği performansla Bitcoin ve Ethereum gibi önemli kripto paraları gölgede bırakan Cardano oldu. Hafta başında 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin ise bu seviye üzerinde tutunamayarak düşüşe geçerken, Ethereum’da yaşanan siber saldırı ise yatırımcıları şoka uğrattı. İşte kripto para piyasasında merak edilen gelişmeler…

ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 29 Ağustos 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 29 Ağustos 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
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Hafta başında 50 bin 500 dolar seviyesine kadar yükselerek 15 Mayıs tarihinden beri ilk kez bu seviyeyi gören Bitcoin’de bu hafta itibarıyla düzeltme hareketleri gözleniyor.

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Yükselişin tekrardan ivme kazanması için kritik eşik olan 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde tutunamayan Bitcoin’de bu hafta genel itibarıyla düşüş gözleniyor.

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Bitcoin öncülüğünde yaşanan düzeltme hareketlerinin kripto para piyasasında genele yayıldığı gözlenirken, bu hafta en yüksek hacimli ilk 10 kripto paralara bakıldığında Cardano, Binance Coin ve Solana hariç diğer tüm dijital paraların düşüş göstermesi dikkat çekiyor.

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Kripto paralarda 7 günlük değişim grafiğine bakıldığında, Bitcoin yüzde 1.66, Ethereum yüzde 2.20, Ripple yüzde 8.61, Dogecoin yüzde 11.77 değer kaybı yaşarken Cardano yüzde 9.75, Binance Coin yüzde 6.33 ve Solana yüzde 25.85 oranında prim yaptı.

5ETHEREUM’A SİBER SALDIRI ŞOKU

ETHEREUM’A SİBER SALDIRI ŞOKU

Öte yandan cuma günü Ethereum blockchain ağı saldırıya uğradı. Siber saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanı Geth, Ethereum müşterilerinin eski sürümlerindeki bazı hatalardan yararlandı. Yaşanan saldırı Ethereum’a sahip olan müşterilerin yaklaşık yüzde 50’sini etkileyen bir bölünmeye sebep oldu.

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Ethereum’da ağ geliştiricilerinin yayımladığı güncellemenin ardından gelen siber saldırıda güncellemeye geçmeyen eski kullanıcıların etkilendiği belirtiliyor.

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Öte yandan yaşanan bu saldırıya rağmen cuma günü Ethereum fiyatlarının yüzde 6’ya yakın primli seyretmesi dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Hafta başında 3 bin 300 dolar seviyesinin üzerine çıkan Ethereum’da yaşanan bu gelişmelerle birlikte fiyatlamanın nasıl olacağı merakla takip ediliyor.

9CARDANO PRİMLİ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

CARDANO PRİMLİ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cardano’da ağ geliştiricilerinin güncellemeleri ve geliştirilen teknolojiler fiyatların yukarı yönde seyretmesine neden oluyor. Cardano blockchain ana şirketi IOHK, yeni dönüştürücü test aracının önümüzdeki hafta yükleneceğini belirtti.

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Bu hamle ile birlikte Ethereum tabanlı token kullanıcıları, Cardano blockchainine geçerek daha düşük işlem ücretlerinden yararlanabilecek. Ayrıca Cardano’nun merakla beklenen yeni ağ güncellemesinin 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

11YÜZDE 146 PRİM YAPTI

YÜZDE 146 PRİM YAPTI

Getirilen düzenlemeler ve teknoloji yatırımları Cardano fiyatlarında sert yükselişlere yol açıyor. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte Cardano fiyatı 19 Temmuz haftasında 1.20 dolar seviyesinde işlem görürken 35 günde yüzde 146 oranında prim yaparak 2.97 dolar seviyesine kadar yükseldi. Son 1 haftada ise Cardano yüzde 10’a yakın yükseliş kaydederek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

12SOLANA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

SOLANA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Son haftalarda yükselişi ile ilk 10 kripto para birimi arasına girmeyi başaran Solana da gösterdiği performans ile yatırımcıların merakla takip ettiği dijital paralar arasında yer alıyor.

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Solana cumartesi günü 97 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırarken haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında yatırımcısına yüzde 25’ten fazla kazandırdı.

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