Dogecoin'lerin değeri 17 milyar doları aştı

Dogecoin Şubat ayında da Elon Musk'ın Twitter paylaşımının ardından büyük değer kazandı, gün içinde yüzde 50'nin üzerinde artışla 0,05 dolara ulaşmıştı. Musk'ın "Dogecoin halkın kriptosudur" ifadelerini kullandığı paylaşımı on binlerce defa retweet edilmişti. Bu artışta, sosyal medya platformu Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcıların da payı vardı. Dogecoin'in nasıl ortaya çıktığını ve değerinin zaman içinde nasıl değiştiğini inceledik.