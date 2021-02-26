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UZMANPARA
• 26 Şubat 2021 - 09:22 • Son Güncelleme:

Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son gününde vatandaşların odağında döviz ve altın fiyatları bulunuyor. Dolar/TL yeni güne 7.42 seviyesinde başladı. Gram altın da 420 liradan işlem görüyor. İşte altın ile ilgili analiz ve beklentiler...

UZMANPARA
• 26 Şubat 2021 - 09:22 • Son Güncelleme:
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Haftanın son gününe dolar ve altın yükselişle başladı. Dolar/TL 7.42 ile açılış yaparken, gram altın da 420 lira seviyesinde.

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Çeyrek altın 718 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 931 liradan alıcı buluyor. Ons altın da bin 762 dolar seviyesinde işlem görüyor.

3Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analiz:

Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analiz:

"Ons altın 1750 - 1765 destek bölgesinde. Faizlerdeki yüksek seviye altını baskılamaya devam ederken ana destek bölgesine kadar geldik.

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Yükseliş için faizlerin yeniden aşağı dönmesi gerekiyor fakat dünkü hareketin ardından bu yönde bir beklenti yok. Short pozisyonlar için kısa vadede kâr al mümkün.

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Devam ettirecekler için ise stopu 1795 olarak güncelleyip pozisyon devam ettirilebilir. Dirençler 1815.00-1850.00-1875.00, Destekler 1795.00-1765.00-1720.00"

6Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz:

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz:

"Dün, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı hareketin hızlanması ve %1.60 seviyelerinin test edilmesi ile, değerli metaller üzerinde satış baskısı tekrar arttı.

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Ons altın, alçalan kanal içerisinde seyrini sürdürürken, sabah saatlerinde tekrar kritik 1.765 desteğini test ediyor. Bu seviyenin altına gelinmesi halinde satışların sertleşmesi ve alçalan kanal desteğine doğru seyir beklenebilir.

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ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde devam eden yukarı hareket altını olumsuz etkilese de, orta vadede enflasyon beklentilerinin de güçlü seyredeceğini ve reel faizde ciddi bir artış olmayacağını düşünüyoruz.

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Bu sebeple enflasyon beklentileri güçlendikçe orta vadede altında tekrar yukarı yönlü bir trend görülebilir. Ancak kısa vadede ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş değerli metaller üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir."

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