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Milliyet.com.tr
• 03 Mart 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:

Doları ve altını olanlar dikkat! Yetkililer 'erken' deyip uyardı

Altın beş günlük satıcılı kapanışın ardından dün yeşilde bir kapanış yapmayı başardı. Altın yeşilde kapanış yapmaya başarmış olsa da gün içinde satıcılı seyriyle dikkat çekti. Peki dolarda son durum ne? Uzmanlar doların seyri için ne diyor? İşte detaylar...

Milliyet.com.tr
• 03 Mart 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın 407 liradan, çeyrek altın 670 liradan, Cumhuriyet altını da 2,757 liradan işlem görüyor. Peki altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

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Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD 10 yıllık tahvil faizi önemli gelişmelerin beklendiği bu haftada sakin görünümünü sürdürürken, Fed üyesi Brainard'ın faizlerdeki son dalgalanmanın Fed'in varlık alım programını azaltmayı geciktirebileceği söylemi, faizlerin yükselmeye devam etmesi durumunda Fed'in aksiyon alabileceğine yönelik önemli bir sinyal olarak görülebilir.

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Bu da yarın Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde değerli madeni destekleyebilir. Bu kapsamda, değerli madende 1.720 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 1.750 hedef olabilir. Aksi durumda, 1.720 desteğinin kırılması durumunda 1.700 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir."

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Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:"Altın beş günlük satıcılı kapanışın ardından dün yeşilde bir kapanış yapmayı başardı. Altın yeşilde kapanış yapmaya başarmış olsa da gün içinde satıcılı seyriyle dikkat çekti.

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1724 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, günün ilk saatlerinde satıcılı bir seyirle hareket ederek 1707 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviye altın için geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana kaydettiği en düşük seviye olarak kayıtlara geçmiş oldu.

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ABD tahvil getirilerinde geri çekilmeler dünkü seansta sürmesinin etkisiyle altında seans sonuna doğru toparlanma görüldü. Altın seans sonunda 1738 dolar/ons seviyesinden dengelenirken, günü yüzde 0,8 kazançla tamamladı.

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Gümüş ise 26,57 dolar/ons seviyesinden başladığı günde 25,84 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonuna doğru kayıplarını toparlamaya çalışan beyaz maden, 26,75 dolar/onstan dengelendi ve yüzde 0,7 kazancı hanesine yazmış oldu.

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Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde işe şöyle denildi: "ABD tahvillerindeki yükselişin şu an için dengelenmesi ve oynaklığın nispeten düşmesi ile Dolar/TL'nin de 7.30 üzerinde dengelendiği görülüyor. Önemli seviye olarak takip ettiğimiz 7.30'un üzerinde kalındığı sürece, kısa vadede TL üzerinde baskı sürebilir.

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Olası yukarı hareketlerde 7.50-7.55 bölgesi ilk direnç olarak izlenmelidir. 7.30 altında kapanışlar ise TL lehine hareketleri destekleyecektir.

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IKON Menkul tarafından ise şöyle denildi: "USD/TRY paritesi dün tekrar 7.42 seviyesine yaklaşmış olsa bile 7.37 direnci ve 200 günlük ortalama üzerinde günlük mum kapanışı yapamadı.

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Paritedeki görüntüde 200 günlük ortalama üzerindeki günlük mum kapanışları kalıcı olmadan dolar lehine hareketin güçlenerek devam etmesini beklemek teknik olarak "erken" olabilir.

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Olası yükselişlerde 7.37 ya da 200 günlük ortalama üzeri kalıcılıkta bir sonraki direnç 7.61 direnci izlenebilir.200 günlük ortalamadan olası geri çekilmelerde ise 7.30 ara destek, 7.21 günlük ana destek olarak izlenebilir.

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