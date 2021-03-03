Doları ve altını olanlar dikkat! Yetkililer 'erken' deyip uyardı

1724 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, günün ilk saatlerinde satıcılı bir seyirle hareket ederek 1707 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviye altın için geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana kaydettiği en düşük seviye olarak kayıtlara geçmiş oldu.