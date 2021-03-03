Milliyet.com.tr
• 03 Mart 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
Doları ve altını olanlar dikkat! Yetkililer 'erken' deyip uyardı
Altın beş günlük satıcılı kapanışın ardından dün yeşilde bir kapanış yapmayı başardı. Altın yeşilde kapanış yapmaya başarmış olsa da gün içinde satıcılı seyriyle dikkat çekti. Peki dolarda son durum ne? Uzmanlar doların seyri için ne diyor? İşte detaylar...
Milliyet.com.tr
• 03 Mart 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
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Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD 10 yıllık tahvil faizi önemli gelişmelerin beklendiği bu haftada sakin görünümünü sürdürürken, Fed üyesi Brainard'ın faizlerdeki son dalgalanmanın Fed'in varlık alım programını azaltmayı geciktirebileceği söylemi, faizlerin yükselmeye devam etmesi durumunda Fed'in aksiyon alabileceğine yönelik önemli bir sinyal olarak görülebilir.
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Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde işe şöyle denildi: "ABD tahvillerindeki yükselişin şu an için dengelenmesi ve oynaklığın nispeten düşmesi ile Dolar/TL'nin de 7.30 üzerinde dengelendiği görülüyor. Önemli seviye olarak takip ettiğimiz 7.30'un üzerinde kalındığı sürece, kısa vadede TL üzerinde baskı sürebilir.
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