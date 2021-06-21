İşte kripto paralarda son durum

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 412 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez; 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar, 10 Nisan'da 2 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.