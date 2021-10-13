Kripto para piyasası tepetaklak oldu
Ekim ayına hızlı bir başlangıç yaparak sert yükseliş kaydeden kripto paralar son iki gündür adeta eriyor. Dünyanın en büyük borsası Binance ile ilgili çıkan haberlerle birlikte Bitcoin 4 saat içerisinde resmen çakıldı. Öte yandan ABD'li dev banka ise kripto paralara yönelik analizde bulundu. İşte detaylar...
UZMANPARA
• 13 Ekim 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 13 Ekim 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Kripto paralar eylül ayında yaşadığı sert satış baskısını kırarak ekim itibarıyla büyük ölçüde toparlanma kaydetti. 29 Eylül’de 40 bin 753 dolara kadar geri çekilen piyasanın amiral gemisi Bitcoin, bu tarihten sonra kayıplarını telafi etti.
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11 Ekim Pazartesi günü 57 bin 839 dolara kadar çıkan Bitcoin aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. Salı günü ise kripto para piyasasında kar satışları görüldü.
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BINANCE’IN ÇİN HAMLESİ SONRASI SERT SATIŞ
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarafından piyasaları ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı.
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Binance’ın yuan paritelerinde işlemleri kaldıracağı ve Çin’de müşterilerine artık hizmet vermeyeceğine yönelik iddialar ortaya atıldı.
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Çeşitli haber sitelerinde yayımlanan gelişmeyle birlikte kripto paralar 56 bin 300 dolar seviyelerinden 54 bin 562 dolara kadar geri çekildi.
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Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin yaklaşık 4 saat içerisinde bin 700 dolardan fazla değer kaybetti. Son 4 saatlik grafiğe bakıldığında ise altcoinlerin lideri Ethereum 3 bin 430 dolara kadar geri çekildi.
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En yüksek hacimli kripto paralardan Binance Coin 432 dolar, Cardano 2.07 dolar, Ripple 1.08 dolar, Solana 144 dolar ve Dogecoin ise 0.2203 dolara kadar düşüş kaydetti.
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TOPLAM PİYASA DEĞERİNDE GERİLEME SÜRÜYOR
Son iki işlem gününde de gerileyen kripto paraların toplam piyasa değeri, yaşanan sert satış baskısının ardından bugün 2.26 trilyon dolara kadar düştü.
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Piyasa pazartesi günü toparlanarak 2.43 trilyon dolara kadar yükselmişti. Son iki işlem gününde yaşanan satış baskısıyla birlikte piyasa adeta kırmızıya büründü.
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BANK OF AMERİCA’DAN ÇARPICI ANALİZ
Öte yandan Bank of America (BofA) yakın zamanda yayımladığı kripto paralara ilişkin raporunda, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yaklaşık 94 milyon insanın hiperenflasyon sebebiyle kripto para birimlerini daha istikrarlı olan ulusal para birimlerine tercih edeceklerini açıkladı.
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