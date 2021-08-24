Kripto para piyasasında neler oluyor?
Kripto para piyasası son zamanlarda gelişen rekor fiyat seviyeleri ile hareketli bir sürece doğru gidiyor. Geçtiğimiz gün 50 bin dolar psikolojik seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin, bugün hafif gerileme kaydederken, iki haftalık fiyat hareketine bakıldığında Cardano, yüzde 100 oranında değer kazandı.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 24 Ağustos 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 24 Ağustos 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz gün çok kritik bir eşik olan 50 bin dolar seviyesinin üzerine tırmanan Bitcoin, bugün itibarıyla gelen düzeltme hareketlerinin etkisi ile birlikte 50 bin dolar seviyesinin hemen altında seyrediyor.
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15 Mayıs tarihinden itibaren ilk kez 50 bin doları gören Bitcoin, bu direnç seviyesinde tutunmaya çalışıyor.
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934 milyar dolarlık piyasa hacmi ile kripto para birimleri arasında lider durumda olan Bitcoin, 24 saatlik değişim grafiğine bakıldığında dünkü kapanışa göre yüzde 0.85 oranında düşüş kaydediyor.
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Bu gelişmelerle birlikte analistler, Bitcoin’de yeni yükselişler için 51 bin 900 dolar direncinin çok kritik olduğunun altını çiziyor.
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ETHEREUM’DA NELER OLUYOR?
Son zamanlarda Bitcoin’deki hareketlere paralel olarak işlem gören en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum da yükselişi ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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Geçtiğimiz hafta gelen düzeltme hareketleri ile birlikte 3 bin dolar seviyesinin altına kadar sarkan Ethereum, bu hafta 3 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
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CARDANO REKORA DOYMUYOR
Son haftalarda gösterdiği performans ile kripto para yatırımcılarının dikkatini çeken en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi olan Cardano (ADA) rekor kırmaya devam ediyor.
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Özellikle son 2 haftalık grafiğine bakıldığında yatırımcısına yüzde 100 oranında değer kazandıran Cardano, geçtiğimiz gün 2.97 dolar seviyesine kadar çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün ise gelen hafif düzeltme hareketlerinin etkisi ile birlikte Cardano, 2.90 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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Cardano’da ağ geliştiricilerinin getirdiği güncelleme hareketi ile birlikte yükselişin hız kazandığı görülürken, son zamanlarda kripto paralara yönelik yapılan teknoloji yatırımları yaşanan yükselişin ana sebebi olarak gösteriliyor.
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BINANCE’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Öte yandan geçtiğimiz gün dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance tarafından kullanıcılarına yönelik önemli bir açıklama geldi.
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Binance tarafından yapılan açıklamada hiçbir şekilde kullanıcılara karşı işlem yapılmadığı ve piyasanın manipüle edilmediği belirtildi.
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