Kripto para piyasasında yön ne olacak?
Geçtiğimiz hafta 50 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, 3 gündür düşük hacimle işlem görüyor. Genel olarak 46 bin ile 48 bin dolar seviyeleri arasında sıkışan Bitcoin’de yatırımcılar temkinli davranırken piyasada gidişatın ne yönde olacağı merakla takip ediliyor. Öte yandan bugün yükselişe ara vermeyen Solana gösterdiği performans ile tarihi rekor seviyeye yükseldi. Haftalık bazda Solana yatırımcısına yüzde 40 kazandırdı.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 30 Ağustos 2021 - 12:41 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 30 Ağustos 2021 - 12:41 • Son Güncelleme:
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Son günlerde fiyat hareketlerine bakıldığında kararsız bir seyrin hakim olduğu kripto para piyasasında yönün ne olacağı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.
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Geçtiğimiz hafta itibarıyla 50 bin dolar seviyesinden geri dönen Bitcoin, yaşanan geri çekilmelerin ardından son 3 işlem gününde de düşük hacimle hareketini sürdürüyor.
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PİYASADA SIKIŞMA SÖZ KONUSU
46 bin dolar ile 48 bin dolar bandında sıkışan piyasanın en yüksek hacimli kripto parası Bitcoin’de bugün itibarıyla da satışlar görülüyor.
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BITCOIN’DE YÖN NE OLACAK?
Bugün itibarıyla 48 bin dolar sınırında hareketini sürdüren Bitcoin’de bazı analistler tekrardan 50 bin dolar seviyesi üzerinde yükselişin gözleneceğini öngörürken bazı analistler ise Bitcoin’in 40 bin dolar seviyesine kadar geri çekilebileceği yönünde görüş bildiriyor.
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901 milyar dolar hacmi ile dijital paralar arasında lider olan Bitcoin’de son 24 saatte 27 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşirken en yüksek hacimli 5’inci kripto para olan Tether’in işlem hacmi ise 62 milyar dolar olarak öne çıktı.
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Yatırımcıların paralarını Bitcoin ve Ethereum gibi önemli dijital varlıklar yerine Tether’de tutarak işlem yapmaktan kaçınması piyasaların kararsız bir seyir izlemesinden kaynaklanıyor. Genel itibarıyla piyasada oluşan karamsar hava yerini tekrardan bir yükseliş trendine bırakırsa hacimlerde bir artış yaşanabilir.
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YATIRIMCILAR NEDEN TETHER’DE DURUYOR ?
En yüksek hacimli kripto paralar arasında 5’inci sırada bulunan Tether, ABD dolarının sanal versiyonu olan stabil bir coin olarak öne çıkıyor. Değeri her zaman 1 dolar seviyesinde sabit olan Tether’de yatırımcılar kripto para borsasında işlem yaparken Tether üzerinden alım satım işlemini gerçekleştiriyor.
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Artık kripto para piyasasından çıkan yatırımcılar dolar ve euro gibi para birimlerine yönelmeyip işlem yaptıkları kripto para borsalarında paralarını Tether olarak tutuyorlar. Tether bu avantajı sayesinde yatırımcıların borsalarda hızlı işlem yapmasına olanak sağlıyor.
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SOLANA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
Son haftalarda gösterdiği yükseliş performansıyla dur durak bilmeyen Solana, bugün itibarıyla neredeyse 102 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor seviyeye ulaştı.
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YÜZDE 40 PRİM YAPTI
Geçtiğimiz haftalarda NFT koleksiyonuna gelen yoğun talebin etkisiyle birlikte yükselişe geçerek ilk 10 kripto para arasına girmeyi başaran Solana, yükselişin devam etmesi ile birlikte en yüksek hacimli 8’inci kripto para olmayı başardı. Bugün yüzde 10’a yakın primli seyreden Solana son 1 haftada yatırımcısına yüzde 40 oranında değer kazandırdı.
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