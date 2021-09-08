Kripto parada kredi alarmı

“BlockFi’ın işleyişi, normal bir bankadan farklı değil. Kripto para mevduat alıyor ve buna faiz ödüyor. Teminat olarak kripto para birimi yatıran kişilere dolar cinsi kredi veriyor. İhtiyacı olan kurumlara da kripto para ödünç veriyor. Tüketiciler için şirketin ana cazibesi, kripto para teminatlarının değerinin yarısına kadar dolar cinsi kredi almak.