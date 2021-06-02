Piyasalar bunu konuşuyor! 3 yöntem...

Raporda, satın alma gücü olan, mal ile hizmetlerin satın alınmasında ve borç bedellerinin ödenmesinde kullanılan, yatırım ve tasarruf özelliği taşıyan değerli varlık olarak tanımlanan paranın, “Değişim aracı, hesap ve değer birimi ve değer biriktirme” olmak üzere üç işlevi olduğu kaydedildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi: