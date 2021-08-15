Ripple’da sert yükseliş

BITCOIN VE ETHEREUM BAŞI ÇEKİYOR Kripto para yatırımcılarının uzun zamandır yükselişini beklediği Bitcoin ve Ethereum haftayı kazançla tamamlamaya yöneldi. Piyasada oluşan yükseliş trendine öncülük eden Bitcoin, 48 bin dolar seviyesini test ederken, Ethereum da 3 bin 300 dolar seviyesine kadar tırmanarak rekora imza attı.