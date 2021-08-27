Solana tarihi rekor kırdı

ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve Fed’in varlık alımı programı konusunda vereceği sinyallerin beklendiği toplantıda kripto paralara yönelik de bir açıklama gelebilir. Eğer kripto paralara yönelik bir açıklama gelirse buna bağlı olarak piyasada bir fiyatlama gözlenebilir.