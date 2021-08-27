Solana tarihi rekor kırdı
50 bin dolar psikolojik direnç seviyesinden geri dönen kripto paraların atası Bitcoin, son günlerde gelen düşüş hareketlerinin ardından bugün itibarıyla hafif toparlanma gösteriyor. Bitcoin’de yaşanan fiyat hareketleri en yüksek hacimli kripto paraları etkilerken gösterdiği performansla bugünün şampiyonu Solana oldu. Son zamanlarda yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken Solana, bugün tarihi rekorunu kırarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 27 Ağustos 2021 - 13:51 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 27 Ağustos 2021 - 13:51 • Son Güncelleme:
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Haftanın ilk işlem gününde 50 bin 500 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, sonraki günlerde gelen düzeltme hareketlerinin etkisi ile birlikte 46 bin 250 dolar seviyesine kadar geril çekildi. Bugün itibarıyla sınırlı da olsa alımların görüldüğü lider coin hafif toparlanma eğilimi gösteriyor.
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Hafta başından bu yana Bitcoin’de yaşanan satış baskısı kripto para piyasasında genele yayılırken bugün yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte en yüksek hacimli kripto paraların neredeyse tamamı yükseliş kaydediyor.
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Son 24 saatteki fiyat değişimi incelendiğinde Bitcoin, yüzde 1.19, Ethereum yüzde 1.15, Cardano yüzde 2.48, Dogecoin yüzde 1 ve Solana yüzde 23.96 oranında primli seyrederken Ripple yüzde 1.50 seviyesinde düşüş kaydediyor.
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21 TEMMUZ YÜKSELİŞİN BAŞLANGICI
21 Temmuz tarihinde 30 bin dolar sınırında hareket eden Bitcoin, bugün itibarıyla fiyat hareketlerine bakıldığında 36 günde yüzde 57 oranında yükseliş gösterdi.
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En yüksek hacimli Ethereum, ADA, Ripple, Dogecoin ve Solana gibi kripto paraların da Bitcoin’e paralel olarak 21 Temmuz tarihi itibarıyla yükseliş kaydettiği görülüyor.
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DÜZELTME HAREKETLERİYLE KAYIP YÜZDE 6
Pazartesi günü 50 bin dolar psikolojik direncin üzerine çıkan Bitcoin, bu seviye üzerinde tutunamayarak kar satışlarına sahne oldu. Bugün ise 47 bin 700 dolar civarında hareketini sürdüren Bitcoin 4 günde yüzde 6 oranında değer kaybetmiş oldu.
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BITCOIN’DE DÜŞÜŞ SİNYALİ GÖRÜLÜYOR
Yükselişin tekrardan ivme kazanması için kritik eşik olan 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde tutunamayan Bitcoin’de son zamanlarda görülen fiyat hareketlerine bakıldığında Yükselen Takoz Formasyonu sinyali görülüyor. Özellikle son zamanlardaki yükseliş hacminin sınırlı kalmasıyla birlikte bu formasyona göre Bitcoin’de yükseliş trendi yerini düşüşe bırakabilir.
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Bazı analistler Bitcoin’de 40 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşanacağını düşünürken bazı analistler ise yaşanan düzeltme hareketinin ardından tekrardan 50 bin dolar seviyesi üzerine çıkılacağını öngörüyor.
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SOLANA REKORA DOYMUYOR
Geçtiğimiz haftalarda NFT koleksiyonuna gelen yoğun talep ile yükselişe geçerek ilk 10 kripto para arasına giren Solana, bugün itibarıyla 84 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
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Son 24 saatte 3.86 milyar dolarlık işlem hacminin gerçekleştiği Solana, günlük bazda yüzde 23.96 oranında primli seyrediyor.
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‘JACKSON HOLE’ PİYASAYI ETKİLEYEBİLİR
Öte yandan bugün ABD’de gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu ve ardından ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın yapacağı konuşma piyasalar tarafından yakından takip edilecek önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor.
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ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve Fed’in varlık alımı programı konusunda vereceği sinyallerin beklendiği toplantıda kripto paralara yönelik de bir açıklama gelebilir. Eğer kripto paralara yönelik bir açıklama gelirse buna bağlı olarak piyasada bir fiyatlama gözlenebilir.
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KÜBA’DAN KRİPTO PARA HAMLESİ
Güney Amerika ülkesi olan Küba’dan kripto para piyasasını yakından ilgilendiren çok önemli bir adım geldi. Buna göre Küba hükümeti, kripto paraların ödemelerde kullanılmasını tanıyacak ve buna ilişkin düzenlemeler gerçekleştirecek.
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