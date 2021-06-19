Altın alacaklar dikkat! Kritik destek...
Altın fiyatları yakından takip ediliyor. Hafta içinde ons altın ve gram altın oldukça hareketliydi. Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,78, altının gram satış fiyatı yüzde 1,49 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 4,05, euro/TL yüzde 2,06 değer kazandı. İşte detaylar...
UZMANPARA
• 19 Haziran 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 19 Haziran 2021 - 07:28 • Son Güncelleme:
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Vatandaşlar piyasaları yakından takibini sürdürüyor. Altın fiyatları, dövizde yaşanan gelişmeler yakından izleniyor. Hafta içinde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararları piyasaları etkiledi.
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.388,71, en yüksek 1.468,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,78 azalarak 1.391,06 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kayıpla 497,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 azalışla 3.296 liraya geriledi. Geçen hafta 817 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 805 liraya indi.
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DOLAR VE EURO KAZANDIRDI
Bu hafta ABD doları yüzde 4,05 değer kazanarak 8,74 liraya, euro da yüzde 2,06 artarak 10,38 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.
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Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde yüzleri güldüren ve en çok kazandıran yüzde 0,47 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.
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IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Değerli metaller ve emtiların çoğu çarşamba günkü Fed toplantısı ve sonraki açıklamalar sebebiyle düzeltme yapıyor.
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Ons altın da düzeltme yapan majör ürünlerin arasında yer alıyor. Dün düşüş duraksadı ve önemli bir Fibonacci düzeltme noktası üzerinde tutunuyor.
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