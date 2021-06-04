Son dakika: Altın fiyatları hareketlendi! Flaş tahmin...

Artan bu beklentiler ile birlikte dolar endeksinde volatilite arttı ve değer kazanımları yaşandı. Bu değer kazanımları ile birlikte ons altında dün aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Diğer yandan piyasalar ADP özel sektör istihdam verisini izledi ve veri beklentilerin üzerinde 978K olarak gerçekleşti.