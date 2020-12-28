Son dakika: Altın fiyatları ne durumda?

En çok merak edilen altın çeşitlerinin başında gelen gram altın 455 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 741 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 34 liradan alıcısını buluyor. Ons altın bin 882 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu. AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu. Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur. Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Ons altın için 1902$ - 1914$ ve 1932$ direnç noktaları olarak izleniyor. Aşağı yönlü harekette ise 1884$ - 1868$ - 1856$ destek noktaları olarak takip edilebilir. Koronavirüsün yeni türünün yayılmaya başlamasıyla altın, haftaya 1904 direnç seviyesine doğru yükselerek başladı. Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği sürece yükseliş sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de aşması durumunda 1932 ve 1954 dirençlerini takip ediyor olacağız. Destek: 1873 – 1854 –1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964