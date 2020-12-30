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UZMANPARA
• 30 Aralık 2020 - 09:04 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatları ne durumda?

Yeni yılın son günlerinde vatandaşın gözü kulağı altın fiyatlarında. Gram altın güne 449 liradan başladı. Altın fiyatlarında beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

UZMANPARA
• 30 Aralık 2020 - 09:04 • Son Güncelleme:
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Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın güne 449 liradan başladı.

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Çeyrek altın 734 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 993 liradan alıcı buluyor.

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Ons altın ise bin 881 dolar civarında seyrediyor.

4Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

"Ons altının ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolar değerindeki mali teşvik paketini imzalaması ile yılın son haftasına yükselişle başladığı takip edilirken, gün içerisinde risk iştahı ve ABD on yıllık tahvil faizlerinde gözlenen toparlanma sinyalleri doğrultusunda kar satışları ile karşılaşarak kazançlarının bir kısmını geri verdiği gözlenmişti.

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Dün ise değerli metalin ABD Temsilciler Meclisi'nin fazladan doğrudan ödeme planını onaylamasıyla beraber zayıflayan dolardan destek aldığı takip edilirken, ABD on yıllık tahvil faizlerinde ve risk iştahında gözlenen toparlanma yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdı.

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Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1885 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1880, 1872 ve 1865 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1892, 1900 ve 1908 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

7Işık Menkul tarafından hazırlanan analiz:

Işık Menkul tarafından hazırlanan analiz:

"Dünkü işlem gününe de pozitif başlayan ve 1886 dolar seviyesini test eden değerli metalde, akabinde oluşan kısmi geri çekilmelerle 1878 seviyesinin kısmen altında kapanış gördük.

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Yeni güne de alıcılı başlayan ve şuan için 1885 civarında fiyatlanan emtiada, bu yöndeki işlemlerin gün içerisinde de devam etmesi halinde 1888, 1898, 1902, 1906, 1912 ve 1918 direnç seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz.

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Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1881, 1875, 1869, 1864 ve 1860 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir."

10Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

"ABD'deki teşvik paketi haberleriyle birlikte tekrar güçlenen altın, 1873 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam etti.

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Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği sürece yukarı yönlü işlemler hız kazanabilir.

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Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyenin altına geri çekilmesi durumunda 1854 desteğini izliyor olacağız. Destek: 1873 - 1854 -1829 Direnç: 1904 - 1932 - 1964"

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