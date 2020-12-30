UZMANPARA
• 30 Aralık 2020 - 09:04 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatları ne durumda?
Yeni yılın son günlerinde vatandaşın gözü kulağı altın fiyatlarında. Gram altın güne 449 liradan başladı. Altın fiyatlarında beklentiler ne yönde? İşte detaylar...
UZMANPARA
• 30 Aralık 2020 - 09:04 • Son Güncelleme:
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Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:
"Ons altının ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolar değerindeki mali teşvik paketini imzalaması ile yılın son haftasına yükselişle başladığı takip edilirken, gün içerisinde risk iştahı ve ABD on yıllık tahvil faizlerinde gözlenen toparlanma sinyalleri doğrultusunda kar satışları ile karşılaşarak kazançlarının bir kısmını geri verdiği gözlenmişti.
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Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1885 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1880, 1872 ve 1865 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1892, 1900 ve 1908 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."
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