Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

İlk direnç 1.864 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler ise 1.875 ve 1.892-1.900 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinden görülen tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış görülmüyor."