Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Gram altın güne 448 liradan başladı. İşte altın ile ilgili beklentiler...
UZMANPARA
• 13 Ocak 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın güne 448 lira seviyesinde açılış yaptı. Çeyrek altın 731 liradan alıcı buluyor.
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Cumhuriyet altını da merak edilen altın çeşitlerinin başında geliyor. Cumhuriyet altının fiyatı 2 bin 992 lira. Ons altın da bin 861 dolar seviyesinde.
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Ekonomist Enver Erkan:
"Altın yatırımcısı USD ve Hazine getirilerindeki değişimleri izliyor. Son dönemde bu iki değişkendeki yükseliş altın fiyatlarında düşüşe etken oluşturmuştu. Piyasa biraz sakinleşiyor, altın fiyatları da hareketini normalleştirme çabasında.
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İki Fed yetkilisinin varlık alımlarını azaltma hakkında konuşmanın erken olduğu şeklindeki yorumları değerlendiriliyor. Yükselen enflasyon beklentileri altın hareketine destek olurken, ETF’lerden önemli bir çıkış görmüyoruz.
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Biden’ın Perşembe günü multi trilyon USD’lik teşvik paketi konusunda açıklama yapması bekleniyor, mali genişlemenin büyümesi altın için pozitif olur."
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Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:
"XAUUSD tepki alımları direnç seviyesini geçmekte zorlanıyor. İlk destekler 1.845-1.837 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.828-1.817 olarak görülüyor.
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İlk direnç 1.864 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler ise 1.875 ve 1.892-1.900 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinden görülen tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış görülmüyor."
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Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:
"XAUUSD
ABD Hazine Bakanlığı'nın düzenlediği tahvil ihalesi ABD tahvil faizleri geriledi. Dolar endeksi gerilerken, güvenli liman altın enflasyon beklentileriyle yükselişe geçti.
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Boston ve St.Louis FED başkanları varlık alım programının yakın zaman küçültülmesinin planda olmadığını ifade ettiler. ABD'nin görevi devralmaya hazırlanan başkanı Biden'ın yarın büyük mali teşvik paketi konusunda bir açıklama yapması bekleniyor.
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GAUTRY
Altının gram fiyatı dolar/TL kuru ve ons altının etkisinde yatay seyretti. Yeni işlem gününde ons fiyatındaki yükselişin etkisinde sınırlı bir şekilde pozitif bölgede bulunuyor. Gram altın sabah saatlerinde 445 TL seviyelerinde işlem görüyor."