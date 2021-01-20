Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolayısı ile fiyatların 1840 seviyesinin altına inmesi durumunda bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1860 seviyesi direnç olarak ön plana çıkıyor. Bu direncin aşılması durumunda 1881 seviyesi bir sonraki direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi'nden gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri takip edilecek."