UZMANPARA
• 20 Ocak 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?
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Gram altın 446 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 733 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 997 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise bin 854 dolar civarında işlem görüyor. İşte altın ile ilgili yorum ve analizler...
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Ekonomist Enver Erkan:
"Altın fiyatları, eski Fed Başkanı ve Biden yönetiminin Hazine Bakanı olacak olan Janet Yellen’ın açıklamalarından destek buldu. Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, USD’nin değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı.
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Bu önceki dönem düşük USD isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü USD istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri USD’nin değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz."
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Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:
"Dün 1833 – 1846 bandında işlem gören ons altın ise günü 1840 civarından yatay bir seyirle tamamladı. Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1849 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının kısa vadede 1840 – 1860 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.
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Dolayısı ile fiyatların 1840 seviyesinin altına inmesi durumunda bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1860 seviyesi direnç olarak ön plana çıkıyor. Bu direncin aşılması durumunda 1881 seviyesi bir sonraki direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi'nden gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri takip edilecek."
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