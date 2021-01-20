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UZMANPARA
• 20 Ocak 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşların merakla takip ettiği altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. En çok ilgi duyulan altın çeşidi olan gram altın 446 liradan işlem görüyor. İşte altında beklentiler...

UZMANPARA
• 20 Ocak 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:
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Gram altın 446 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 733 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 997 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise bin 854 dolar civarında işlem görüyor. İşte altın ile ilgili yorum ve analizler...

2Ekonomist Enver Erkan:

Ekonomist Enver Erkan:

"Altın fiyatları, eski Fed Başkanı ve Biden yönetiminin Hazine Bakanı olacak olan Janet Yellen’ın açıklamalarından destek buldu. Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, USD’nin değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı.

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Bu önceki dönem düşük USD isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü USD istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri USD’nin değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz."

4Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

"Dün 1833 – 1846 bandında işlem gören ons altın ise günü 1840 civarından yatay bir seyirle tamamladı. Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1849 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının kısa vadede 1840 – 1860 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.

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Ons altında aşağı yönlü hareketlerde uzun vadeli hareketli ortalamaya denk gelen 1813,80 seviyesinin (dün 1812,70a oluşan ortalama bugün itibarıyla 1813,80 seviyesine denk geliyor) destek konumunda olduğunu görüyoruz.

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Dolayısı ile fiyatların 1840 seviyesinin altına inmesi durumunda bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1860 seviyesi direnç olarak ön plana çıkıyor. Bu direncin aşılması durumunda 1881 seviyesi bir sonraki direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bugün yurt dışı piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi'nden gelecek olan Aralık ayı TÜFE verileri takip edilecek."

7Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:

"ABD'de göreve başlamaya hazırlanan Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senato'nun Finansal Komitesine yaptığı konuşmada kur seviyesi hakkındaki değerlendirmeleri sonrasında altın fiyatları sert bir yükseliş kaydetti.

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Janet Yellen kurların piyasa dinamiklerine göre oluşmasını, kur politikalarını rekabet gücü kazanmak için kullanmayacaklarını ifade etmesi sonrasında, güçlü bir dolar istediklerine yönelik bir açıklamada bulunmadı.

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Yellen'ın konuşması sonrasında dolar global bazda değer kaybederken, altın fiyatları dolardaki zayıflamadan destek buldu. 2021 senesine yükselen tahvil faizleri ve güçlenen doların etkisinde baskı altında başlayan ons altın 1,850 $ seviyesini kırmakta zorlanıyor.

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Dün satıcılı bir görünüm sergileyen altının gram fiyatı, yeni işlem gününde ons fiyatının hızlı bir şekilde değer kazanmasıyla birlikte dünkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 443 TL seviyelerinde işlem görüyor."

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