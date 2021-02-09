UZMANPARA
• 09 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?
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Diğer yandan, hatırlanacağı üzere dolar endeksi Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş trendini geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırmıştı. Trend kırılmasının yarattığı yukarı yönlü momentum ve teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller çerçevesinde dolar endeksindeki geri çekilme eğiliminin sınırlı kalabileceği ve endeksin kısa vadede yeniden 91 üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz.
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Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:
"Ons altında tepki alımları görülüyor. İlk destekler 1.830 ve 1.820 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.807-1.800 ve 1.785 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç 1.845 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak.
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