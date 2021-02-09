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UZMANPARA
• 09 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşların en çok merak ettiği yatırım araçlarının başında gelen gram altın, güne 420 lira seviyesinde başladı. Altın fiyatlarında gidişat ne yönde? İşte detaylar...

UZMANPARA
• 09 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:
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Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın güne 420 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın ise 695 liradan alıcı buluyor.

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Cumhuriyet altını 2 bin 833 liradan satılıyor. Ons altın ise bin 841 dolar civarında. İşte altın ile ilgili yorumlar ve beklentiler...

3Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

"Dün 90,89 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü düşüşle tamamlayan dolar endeksi düşüşünü ikinci güne taşıdı. Dolar endeksindeki düşüş eğilimi paralelinde kayıplarını telafi etmeye devam eden ons altın, 1840 seviyesi üzerine kadar çıktı.

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Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1839,65 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 90,74 seviyesinde hareket ettiğini, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,16 üzerinde olduğunu ve yükseliş eğilimini koruduğunu takip ediyoruz.

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ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz.

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Diğer yandan, hatırlanacağı üzere dolar endeksi Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş trendini geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırmıştı. Trend kırılmasının yarattığı yukarı yönlü momentum ve teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller çerçevesinde dolar endeksindeki geri çekilme eğiliminin sınırlı kalabileceği ve endeksin kısa vadede yeniden 91 üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz.

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Bu gelişmeler paralelinde ons altındaki yükseliş eğilimlerinin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadeli görünüme bakacak olursak, teknik göstergeler altının ons fiyatının bugün içerisinde 1800 – 1860 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor."

8Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

"Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1843 direnci takip edilebilir.

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Bu seviyenin kırılması durumunda 1856 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1812 ve 1794 destekleri test edilmek istenebilir."

10Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:

"Ons altında tepki alımları görülüyor. İlk destekler 1.830 ve 1.820 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.807-1.800 ve 1.785 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç 1.845 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak.

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Sonraki dirençler 1.865-1.875 ve 1.900 noktalarında bulunuyor. 30 dk. grafikte belirmeye başlayan ve henüz işlerlik kazanmayan çıkış formasyonlarından "ters obo" formasyonunun yakından izlenmesinde yarar var. Tepki alımları güç kazanmaya başlamış görülüyor."

12Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:

" Geçtiğimiz hafta 1,800 $ seviyesinin altına gerileyen ons altın, buradan gelen tepki alımlarının etkisiyle yükselişe geçti. Enflasyonun dönüşü konusu global piyasaların gündemine girmeye başlarken ons altın dolardaki değer kaybına bağlı olarak son 5 günün en yüksek seviyesine yöneldi.

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Gram altın ons fiyatındaki yükselişle birlikte toparlandı. Altının ons fiyatındaki yükseliş ve Dolar/TL kurundaki tepki alımlarının etkisiyle son 6 ayın en düşük seviyelerinden yükseldi."

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