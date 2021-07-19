Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Bu durumda 8.45 ve 8.40 desteklerini izlemeye alacağız. Bunun 8.5280 seviyesinin aşağısında kalıcılığın sağlanamaması ise yukarı yönde hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bu durumda 8.6290 ve 8.73 dirençlerini takibe başlayacağız. Dirençler: 8.6290 – 8.72 – 8.80 Destekler: 8.5280 – 8.45 – 8.40