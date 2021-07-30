Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

Böylelikle 1855 ve 1875 dirençlerini takip etmeye başlayacağız. Geri çekilmelerde ise 1810 desteği ilk izleyeceğimiz seviye konumunda. Şayet bu destek seviyesinin kırılması ile 1790 ve 1770 seviyelerinin potaya gireceğini şimdiden söyleyelim. Dirençler: 1855 – 1875 – 1900 Destekler: 1810 – 1790 - 1770"