Son dakika: Altın fiyatları yükselecek mi? İşte cevabı
Gram altın ve gümüşe talep sürüyor. Altına ilginin devam etmemesi için henüz ciddi bir neden gözlenmiyor. Dolara alternatif olarak altını tercih edenler beraberinde fiyatları da yukarı doğru itiyor. Peki altın fiyatları yükselir mi? İşte cevabı...
• 24 Haziran 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
• 24 Haziran 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
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Döviz kurlarındaki artış, pandemi sonrası ihracat pazarlarında beklenen büyüme potansiyeli gözlerin ihracatçı şirketlere dönmesine yol açtı. Son 1 yıl içinde pandemi ile birlikte metal eşya sektöründe faaliyet yürüten şirketlerde gözlenen büyüme dikkat çekerken fiyatlar da paralel şekilde arttı.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
En fazla ihracatı gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz yıl 34.6 milyar lira yurt dışı satışında bulundu. Şirketin ihracat oranı yüzde 67.9 seviyesinde oldu.
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Ford Otosan, son bir yılda yüzde 150 değer kazanırken yılbaşından bu yana gerçekleşen yükseliş ise yüzde 41.3. Firmanın istikrarlı büyümesi ve yatırımlarını devam ettirmesi aynı zamanda ortaklara ödediği düzenli temettü payı ile yatırımcı dostu olarak değerlendirilmesine olanak veriyor.
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YÜKSEK PERFORMANS
Borsada yüksek ihracat ve yüksek performansı ile dikkat çeken 6 şirket bulunuyor. Bunlar: Vestel, Ford Otosan, Ereğli Demir Çelik, Coca Cola İçecek, Vestel Beyaz Eşya ve Petkim. Vestel son bir yılda yüzde 89 getiri sağlarken yılbaşından bu yana getirisi yüzde 45.5 oldu.
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Ereğli Demir Çelik son bir yılda yüzde 151 prim yaparken yılbaşından bu yana olan getirisi yüzde 38. Aynı şekilde Coca Cola İçecek yılbaşından bu yana yüzde 26, Vestel Beyaz Eşya yüzde 18.74 ve Petkim yüzde 12.45 çıkış sağladı.
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Anadolu Efes, Tofaş ve Tüpraş’ın yıl içi performansı düşük kaldı. Anadolu Efes yılbaşından bu yana yüzde 3.83 değer kazanırken Tofaş yüzde 0.2 prim yaptı. Tüpraş ise aynı süre içinde yüzde 6.9 değer kaybetti.
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GRAM ALTIN VE GÜMÜŞE TALEP SÜRER Mİ?
Yılbaşından bu yana gram gümüş yüzde 15.87 yükselirken gram altın yüzde 9.50 değer kazandı. Aynı dönemde altının onsu ise 6.21 geriledi. Gümüşün onsundaki çıkış da yüzde 0.46 ile sınırlı kaldı.
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Gram altın ve gram gümüşteki yükseliş dolar kurundaki artıştan kaynaklandı. Aynı dönemde altının onsu gerileyip gümüşün onsu yükselince gümüşteki değer artışı altındaki değer artışının üzerinde gerçekleşti.
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Gram altın ve gümüşe talep sürüyor ve ilginin devam etmemesi için henüz ciddi bir neden gözlenmiyor. Dolara alternatif olarak altını tercih edenler beraberinde fiyatları da yukarı doğru itiyor.
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TÜRKİYE'DE ALTIN'IN SEYRİ NASIL DEĞİŞİR?
1- Türkiye’de altın fiyatları için belirleyici faktör doların seyri. Doların yükseliş eğilimini koruması, altına olan talebin de güçlü kalmasına neden oluyor.
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Dolar kuruna yönelik yükseliş beklentileri kırılmadıkça altındaki yükseliş eğilimi sürecektir.
2- Tasarruf amacı ile biriktirilmesi altının tasarruf sahipleri nezdinde önemli bir enstrüman olarak kalmasını sağlıyor.
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3- Altının ons fiyatı 1.781 dolar seviyesinde ve yıl sonuna ilişkin altın beklentileri yüksek. Tekrar toparlandığında gram altının kurdaki artışın da üzerinde bir performans sergilemesi mümkün olabilecektir.
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EMTİADAN ÇIKIŞ 23 MİLYAR DOLAR
Emtialardan 23 milyar dolar çıkış yaşandı. Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda dolarda yaşanan yükselişin emtia piyasalarının genelinde sert gerileme yarattığı kaydedildi.
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Kuruluşun değerlendirmesinde geçen hafta emtia piyasalarından eylül ayından bu yana en yüksek para çıkışının yaşandığı ifade edildi. Kuruluş, para çıkışının 23 milyar dolar olduğuna ve çıkış ile bu yıl emtiaya para girişinin 5 milyar dolara geldiğini kaydetti.
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