Son dakika: Altın fiyatlarında aylar sonra bir ilk!

Bu paketin kısa sürede yasalaşması için de Cumhuriyetçilerle görüşmeler sürüyor. Piyasalarda hiç olmadığı kadar var olan likidite daha da artacak gibi görünüyor. Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz günlerde faiz oranının 2022 yılına kadar sıfıra yakın kalacağını açıklamıştı.