• 06 Şubat 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında aylar sonra bir ilk!
Pandemi döneminin parlayan yıldızı olan ve vatandaşların yakından takip ettiği altında güç kaybı devam ediyor. Gram altın geçen yıl temmuz ayından bu yana ilk defa 420 TL’nin altına indi. Gram altın kasım ayında 540 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Dış piyasalarda ons dolar fiyatındaki değer kaybı, iç piyasalarda dolar/TL kurundaki düşüşle birleşince altının gram/TL fiyatında belirgin bir gerileme yaşanmış oldu.
• 06 Şubat 2021 - 07:33 • Son Güncelleme:
1
Altın en önemli yatırım ve tasarruf araçlarından biri. Altın fiyatındaki dalgalanmalar piyasaları olduğu kadar birçok kesimin ilgisi dahilinde.
3
Hürriyet'ten Zeynel Balcı'nın yazısı:
Sayılan konu başlıklarından dönem dönem bazıları öne çıkar. Bazen de bir çok gelişme birlikte kendini gösterir. Küresel faiz ve enflasyondaki yükseliş ile ABD dolarındaki değerlenmenin altın fiyatına düşüş olarak yansıması beklenirken aksi yöndeki gelişmelerin de fiyatı yukarı çekmesi muhtemeldir.
4
GÜVENLİ LİMAN
Jeopolitik gerginlikler ve istikrarsızlık güvenli liman ihtiyacını arttırması nedeniyle altın fiyatına yükseliş olarak yansıyabilir. Merkez bankalarının parasal genişleme politikaları ve bol likidite altın fiyatını desteklerken merkez bankalarından gelen fiziki alım satımlar altın fiyatını etkileyen gelişmeler arasında görülür. Hatırlanırsa, koronavirüsün ilk günlerinde ‘nakit kraldır’ anlayışıyla ABD doları değerlenirken, altın fiyatı sert düşüş gösterdi.
5
Ardından ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde merkez bankaları parasal genişleme politikaları, hükümetlerden gelen mali teşvik paketleriyle piyasalar nakde boğulunca altın fiyatı tekrar yükselişe geçmişti. Bu bilgileri dip not olarak verdikten sonra son günlerde değer kaybeden altın fiyatında neler oluyor diye bakmakta yarar var.
7
9
10
ÇEKİLME YAŞANDI
Sayılan gelişmeler altın fiyatına düşüş olarak yansıdı. Her ne kadar kısa dönem ABD dolarının değer kazanması ve uzun dönem faiz yükselişi altın fiyatlarını aşağıya çekse de, düşük faiz, bol likidite, merkez bankalarının parasal genişleme politikaları ve yüksek enflasyon ‘uzun dönemde’ altın fiyatını destekleyecek gelişmeler.
11
12