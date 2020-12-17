Geri Dön
CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUzmanpara Haberleri Son dakika: Altın fiyatlarında 'faiz' etkisi
MİLLİYET.COM.TR
• 17 Aralık 2020 - 09:20 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatlarında 'faiz' etkisi

Ons altın Fed toplantısında beklentilere paralel bir  şekilde parasal genişlemenin devam edeceğinin ve faizlerin  değişmeyeceğinin açıklanmasıyla yükseldi. Öte yandan Fed'in kararı dolarda güç kaybını artırdı. Gram altın ise bu sabah güne 467 TL ile başladı. İşte piyasalarda son durum...

MİLLİYET.COM.TR
• 17 Aralık 2020 - 09:20 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 467 liradan, çeyrek altın 763 liradan, Cumhuriyet altını da 3,132 liradan işlem görüyor.

2

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın Fed'den destek buldu. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1866 seviyesi yakınlarında hareket ediyor.

3

Ons altın Fed toplantısında beklentilere paralel bir şekilde parasal genişlemenin devam edeceğinin ve faizlerin değişmeyeceğinin açıklanmasıyla yükseldi. Parasal genişleme açıklamaları zaten güçsüz olan dolarda güç kaybını artırdı.

4

Dolar endeksi bu sabah 90 seviyesinin de altını gördü. Ons altın güçsüz  dolar karşısında güçlendi. Bununla mali teşvik beklentileri ve aşı iyimserliği ons altındaki yükselişi bir miktar baskılıyor.

5

Bugün  ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları önemli olacak. Onun dışında aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.

6

Teknik Analiz: Alçalan kanalı aşan değerli metal 50 günlük ortalamanın hemen altında. Teknik görünümün daha da güçlenmesi için alçalan kanal üzerinde yerleşik seyirler oluşması önemli.

7

Alışların devamı halinde 50 günlük ortalama konumundaki 1872 seviyesi yakın direnç konumunda. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir.

8

Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1896 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde alçalan kanalın alt bandı olan 1852 ve 1842 seviyeleri destek olarak takip edilebilir."

9

Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Dün akşam, Fed yılın son toplantısını gerçekleştirdi.

10

Beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gidilmedi. Powell açıklamalarında, ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ekledi.

11

Aşılamanın başladığını ancak ilk olarak etkisinin gelecek yılın ilk çeyreğinde, ekonomideki güçlenmenin ise ikinci çeyreğinde beklediğini ifade etti.

12

Virüsün seyrinin ekonomideki görünümü değiştirebilme riskinin olduğunu da belirtti. Teşvik paketi için sona yaklaşılıyor algısı piyasalara verildi.

13

Kısacası, altın için sınırlı pozitif bu görünüm, bu sabah altının yatay seyrine neden oluyor. Bugün ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak. Verilerin etkisi altın üzerinde sınırlı kalabilir. Ons altın için 1865$ - 1861$ ve 1857$ destekler, 1870$ - 1873$ - 1875$ dirençler."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika! Türkiye'de bir ilk! Milyonları ilgilendiren flaş 'mesai' kararı

Son dakika: Araç alacaklar dikkat! İşte ÖTV avantajı olan otomobiller...

Son Dakika: Asgari Ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücret üçüncü toplantısı ne zaman?

SON DAKİKA: Altın fiyatları 17 Aralık canlı liste: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son durumu nedir, kaç TL?