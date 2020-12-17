MİLLİYET.COM.TR
• 17 Aralık 2020 - 09:20 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında 'faiz' etkisi
Ons altın Fed toplantısında beklentilere paralel bir şekilde parasal genişlemenin devam edeceğinin ve faizlerin değişmeyeceğinin açıklanmasıyla yükseldi. Öte yandan Fed'in kararı dolarda güç kaybını artırdı. Gram altın ise bu sabah güne 467 TL ile başladı. İşte piyasalarda son durum...
MİLLİYET.COM.TR
• 17 Aralık 2020 - 09:20 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 467 liradan, çeyrek altın 763 liradan, Cumhuriyet altını da 3,132 liradan işlem görüyor.
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