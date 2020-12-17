Son dakika: Altın fiyatlarında 'faiz' etkisi

Kısacası, altın için sınırlı pozitif bu görünüm, bu sabah altının yatay seyrine neden oluyor. Bugün ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak. Verilerin etkisi altın üzerinde sınırlı kalabilir. Ons altın için 1865$ - 1861$ ve 1857$ destekler, 1870$ - 1873$ - 1875$ dirençler."