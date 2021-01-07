Son dakika: Altın fiyatlarında flaş hareket!

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "ABD’de ikinci tur Senato seçimlerine yönelik belirsizlik sürerken, ABD tahvilleri ve dolar endeksindeki düşüşün hızlandığı görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün Mart ayından bu yana ilk defa %1 seviyesi üzerine ulaşarak %1,05 seviyesine kadar yükselirken, dolar endeksinin ise 89,30 seviyesi altına gerilediği takip edildi.