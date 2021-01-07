MİLLİYET.COM.TR
• 07 Ocak 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında flaş hareket!
ABD’de ikinci tur Senato seçimlerine yönelik belirsizlik sürerken, ABD tahvilleri ve dolar endeksindeki düşüşün hızlandığı görüldü. Altın fiyatları ise sert geriledi. Gram altın şu dakikalarda 450 liranın altında işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...
MİLLİYET.COM.TR
• 07 Ocak 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
1
İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 449 liradan, çeyrek altın 748 liradan, Cumhuriyet altını da 3,075 liradan işlem görüyor.
2
Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise şu ifadeler kullanıldı: "Dün Georgia seçimlerinde gerçekleşen Demokrat zaferi gün içinde altın fiyatlarını desteklese de, enflasyon endeksli tahvil getirilerinde görülen yukarı yönlü hareketin etkisiyle öğle saatlerinden itibaren altın ve gümüşte sert satışlar görüldü.
3
Akşam saatlerinde satışlar 1.900 seviyelerinde dengelendi. Teknik olarak kısa vadeli yükselen trend görünümü henüz bozulmuş değil. 1.900 seviyesinin altına gelinmedikçe yukarı yönlü hareketin süreceğini düşünüyoruz. 1.960 seviyesi yükselişlerde ilk direnç olarak izlenebilir. Yön tayini açısından ABD tahvil faizlerindeki hareketin devamını takip ediyor olacağız."
7
Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "ABD’de ikinci tur Senato seçimlerine yönelik belirsizlik sürerken, ABD tahvilleri ve dolar endeksindeki düşüşün hızlandığı görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün Mart ayından bu yana ilk defa %1 seviyesi üzerine ulaşarak %1,05 seviyesine kadar yükselirken, dolar endeksinin ise 89,30 seviyesi altına gerilediği takip edildi.
8
Dolar endeksinde devam eden düşüş eğilimi ile birlikte ons altındaki yükseliş dün gün içerisinde 1960 seviyesine doğru hızlandı, ancak ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin yarattığı baskı ve Fibonacci %61,8’lik düzeltme çizgisine denk gelen 1960 seviyesinin direnç görevi görmesi ile birlikte altın fiyatları bu bölgeden bir geri çekilme hareketi gerçekleştirdi.
9
Dün sabahki bültenimizde de hafta başından bu yana yaşanan sert yükselişlerin ardından ons altında aşağı yönlü bir düzeltme yaşanabileceğini ifade etmiştik. Bu çerçevede dün 1959,35 seviyesini test eden ons altın, öğle saatlerinde yönünü aşağı çevirdi ve 1900 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1918 civarında düşüşle tamamladı.
10
Ons altın, bu sabah saatlerinde 1918,25 seviyesinden işlem görüyor. Teknik olarak bakıldığında, Ağustos 2020 – Aralık 2020 dönemindeki (2075 seviyesinden başlayarak 1764’lü seviyelere kadar süren) düşüş hareketinin Fibonacci %61,8’lik düzeltme çizgisine denk gelen 1960 seviyesinin güçlü bir direnç konumunda olduğunu görüyoruz.
11