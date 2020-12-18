Son dakika: Altın fiyatlarında rakam verildi!

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1885 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1880, 1872 ve 1864 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1900 ve 1909 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."