MİLLİYET.COM.TR
• 18 Aralık 2020 - 09:52 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında rakam verildi!
Ons altın fiyatları bu hafta ABD'de aşılamanın başlamasıyla bir miktar güç kaybetti. Sonrasında, Fed'in toplantısında Başkan Powell'ın maksimum istihdam ve enflasyonda toparlanma görülene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtmesiyle dolar negatif fiyatlanırken, bu durum ons altının da yukarı yönde hareketine neden oldu. Bu sabah gram altın güne 467 seviyesinde başlarken ons altın 1882 dolar seviyesinde başladı. İşte piyasalarda son durum...
MİLLİYET.COM.TR
• 18 Aralık 2020 - 09:52 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 467 liradan, çeyrek altın 768 liradan, Cumhuriyet altını da 3,162 liradan işlem görüyor.
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Geçtiğimiz gün ise Fed'in ekonomik toparlanmayı destekleyici açıklamaları dolar endeksinin 90,00 seviyesi altındaki zayıf görünümü ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin altında gelen ekonomik veriler ve teşvik paketi beklentileri zaman zaman yükselişi hızlandıran unsurlar arasında yer aldı.
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Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1885 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1880, 1872 ve 1864 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1900 ve 1909 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."
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Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın fiyatları bu hafta ABD'de aşılamanın başlamasıyla bir miktar güç kaybetti. Sonrasında, Fed'in toplantısında Başkan Powell'ın maksimum istihdam ve enflasyonda toparlanma görülene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtmesiyle dolar negatif fiyatlanırken, bu durum ons altının da yukarı yönde hareketine neden oldu.
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Genel resimde yatay ve temkinli, geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Bugün için ABD'den veriler var ancak etkisi altın için sınırlı olabilir. Ons altın için teşvik paketine dair olası haberler izlenmeli. Ons altında 1875$ - 1861$ - 1845$ destekler, 1896$ - 1910$ - 1923$ direnç noktaları olarak izlenebilir."
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İntegral Yatırım Menkul tarafından yapılan analizde ise şöyle denildi :"Ons altın haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1883 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal üst üste 3. haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Aşı ile ilgili gelişmelerin yarattığı iyimserliğe rağmen, ABD'de teşvik paketi konusunda uzlaşma beklentisiyle ons altın talebi sürüyor.
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