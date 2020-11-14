Milliyet.com.tr
• 14 Kasım 2020 - 08:10 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altında düşüş devam ediyor!
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Ekonomist Dr. Pelin Yantur altın ile ilgili şunları söyledi:
Kur tarafındaki geri çekilmeler sonucu gram altında da sert satışların devamını görüyoruz. Bir süredir negatif ayrışan TL varlıklarına alımın gerçekleşmesi gram altın tarafında gerileme söz konusu. Bunun yanında gram altında görülen zayıf görünümün bir diğer nedeni ise hafta başı gelen aşı haberlerinin yarattığı iyimserliğin etkisiyle güvenli liman olarak görülen ons altında geri çekilmelerin yaşanması. Gram altın tarafında ons altındaki teknik seviyeler takip edilip bunun yanı sıra dolardaki değer kaybı belirleyici olacaktır.
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Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:
Artan koronavirüs vaka sayıları ons altına destek oldu. Aşı haberiyle birlikte altında alım yönlü pozisyon alanların sayısı azalsa da koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış ve dolardaki değer kaybına bağlı olarak ons altın yükseliş için zemin yapma çabası içerisine girdi. ABD tahvil faizleri bu haftaki yükselişin ardından bir miktar gerilemesi altın için pozitif.
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Gram altın fiyatları zayıf bir görünüm sergiliyor. Piyasaların bu hafta aşı iyimserliğinin etkisine girmesiyle birlikte güvenli liman olarak görülen ons altın fiyatında geri çekilmeler gözlemlendi. Gelişen piyasa ülkelerin para birimlerinde değer kazançları görülürken, bir süredir negatif ayrışan TL varlıklara alım geldi. Ekonomi yönetimindeki değişimin ekonomide dönüşüm beklentilerini doğurmasının da etkisiyle dolar/TL kuru 7.60 seviyelerine kadar geriledi. Gram altın yeni işlem gününde de TL'deki yükselişe bağlı olarak geriledi.
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Geçtiğimiz gün ise kur tarafındaki geri çekilmeler zaman zaman satışların derinleşmesine neden olurken, devam eden koronavirüs endişeleri sonucu ons altın çevresindeki hareketler gram altında aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı. Teknik olarak incelediğimizde, gram altının 460 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 457 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 463, 466 ve 470 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 457, 454 ve 450 destek seviyeleri takip edilmelidir.
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