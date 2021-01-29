Son dakika: Altında son 10 yılın en kötüsü!

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Altın son 10 yılın en kötü ocak ayı performansını sergiliyor… Fed çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını istihdam ve enflasyonda normalleşme görülene kadar devam ettireceğini belirtirken, programın tutarını değiştirmenin zaman alacağını ifade etti.