• 29 Ocak 2021 - 10:31 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altında son 10 yılın en kötüsü!
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) kararı sonrası dalgalı bir seyir izliyor. Fed, çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını istihdam ve enflasyonda normalleşme görülene kadar devam ettireceğini belirtirken, programın tutarını değiştirmenin zaman alacağını ifade etti.
• 29 Ocak 2021 - 10:31 • Son Güncelleme:
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 750 liradan, Cumhuriyet altını da 3,085 liradan işlem görüyor.
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Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Altın son 10 yılın en kötü ocak ayı performansını sergiliyor… Fed çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını istihdam ve enflasyonda normalleşme görülene kadar devam ettireceğini belirtirken, programın tutarını değiştirmenin zaman alacağını ifade etti.
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Teknik olarak 1.820 üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar korunabilir. 1.820 altında ise aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmelidir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Altında yukarı yönlü net bir hareket için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz.
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