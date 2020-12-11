Son dakika: Altını olanlar dikkat! Piyasalar olumlu karşıladı

Öte yandan ABD'de FDA'nın Pfizer aşısını onaylaması da ons altını baskılayan bir etken. Ancak dolar endeksindeki zayıf seyir ons altındaki düşüşü hafifletiyor. Bugün ABD'den gelecek ÜFE verisi takip edilecek. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.