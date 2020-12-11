MİLLİYET.COM.TR
• 11 Aralık 2020 - 09:29 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altını olanlar dikkat! Piyasalar olumlu karşıladı
İçerisinde bulunduğumuz haftaya toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatları ilerleyen günlerde yerini aşağı yönlü harekete bırakmıştı. Haftanın son işlem gününe baktığımızda ise haftaya başlangıç seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar yaşandığı görülüyor. ABD kanadında ise Pfizer’ın geliştirdiği aşının kullanımı FDA tarafından onaylandı. Bu sebeple bu gelişmeler piyasalar tarafından olumlu karşılandı ve fiyatları baskıladı. Ons altın sabah saatlerinde 1834 dolar seviyesinde hareket ederken gram altın 466 bandında işlem görüyor.
MİLLİYET.COM.TR
• 11 Aralık 2020 - 09:29 • Son Güncelleme:
1
İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 466 liradan, çeyrek altın 762 liradan, Cumhuriyet altını 3,140 liradan, ons altın ise 1834 dolardan işlem görüyor.
3
4
Teknik Analiz: 1848 seviyesi altındaki hareketini sürdüren parite 22 günlük ortalama olan 1844'ün hemen altında seyrediyor. 1848 seviyesi kritik direnç olma özelliğini sürdürüyor. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir.
5
6
İnfo Yatırım FX tarafından ise şu ifadeler kullanıldı: "İçerisinde bulunduğumuz haftaya toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatları ilerleyen günlerde yerini aşağı yönlü hareketlere bırakmıştı. Haftanın son işlem gününe baktığımızda ise haftaya başlangıç seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar yaşandığı görülüyor.
7
Özellikle Kovid19'a karşı geliştirilen aşıların dağıtılmaya başlanması ve İngiltere’de uygulanması küresel risk iştahını bir miktar artırdı. ABD kanadında ise Pfizer’ın geliştirdiği aşının kullanımı FDA tarafından onaylandı. Bu sebeple bu gelişmeler piyasalar tarafından olumlu karşılandı ve fiyatları baskıladı.
8
Diğer yandan haftanın ilk günlerinde ABD kanadında mali teşvik paketi beklentilerinin artması fiyatları desteklemişti. Fakat aşı gelişmeleri ile fiyatlar dengelendi. Dün Amerika’dan gelen TÜFE verisi izlendi ve Kasım ayında aylık bazda yüzde 0.2 artış yaşandığı görüldü. Diğer yandan yine ABD’den gelen işsizlik maaşı başvuruları takip edildi.
9
11