Son dakika: Bitcoin'de flaş gelişme! Kritik sınırı aştı

KRİTİK SINIRI AŞTI Amazon'un iddiayı yalanlaması ile sonrasında gerileyen Bitcoin sabah saatlerinde yeniden 40 bin doların üzerini gördü. Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan sabahki yükselişte son dönemde önemli yatırımcı ve uzmanlardan gelen kripto paraları destekleyici açıklamaların da etkili olduğu belirtiliyor.