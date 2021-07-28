Son dakika: Bitcoin'de flaş gelişme! Kritik sınırı aştı
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KRİTİK SINIRI AŞTI
Amazon'un iddiayı yalanlaması ile sonrasında gerileyen Bitcoin sabah saatlerinde yeniden 40 bin doların üzerini gördü. Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan sabahki yükselişte son dönemde önemli yatırımcı ve uzmanlardan gelen kripto paraları destekleyici açıklamaların da etkili olduğu belirtiliyor.
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Bitcoin halihazırda günlük yüzde 8,1 artışla 40 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 5,1 artışla 2284 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
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NİJERYA E-NAİRA'YI PİYASAYA SÜRECEK
Öte yandan Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından "e-naira" adı verilen dijital para birimini piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.
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CBN Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada Nijerya'nın "e-naira" adı verilen kendi dijital para birimini ekimde piyasaya sürmeyi planladığını belirtti.
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