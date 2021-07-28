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UzmanparaSon dakika: Bitcoin'de flaş gelişme! Kritik sınırı aştı
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Son dakika: Bitcoin'de flaş gelişme! Kritik sınırı aştı

Kripto para piyasasının amiral gemisi olarak da adlandırılan Bitcoin'in fiyatı sabah saatleri itibarıyla yeniden kritik seviye olan 40 bin doların üzerini gördü. İşte detaylar...

• 28 Temmuz 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
• 28 Temmuz 2021 - 08:37 • Son Güncelleme:
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Geçen hafta 30 bin doların altına kadar gerileyen Bitcoin, Amazon'un kripto para ile ödeme kabul etmeye hazırlandığı haberi ile hafta başında 40 bin doların üzerine çıkmıştı.

2KRİTİK SINIRI AŞTI

KRİTİK SINIRI AŞTI

Amazon'un iddiayı yalanlaması ile sonrasında gerileyen Bitcoin sabah saatlerinde yeniden 40 bin doların üzerini gördü. Bitcoin ve kripto paralarda yaşanan sabahki yükselişte son dönemde önemli yatırımcı ve uzmanlardan gelen kripto paraları destekleyici açıklamaların da etkili olduğu belirtiliyor.

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Bitcoin halihazırda günlük yüzde 8,1 artışla 40 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 5,1 artışla 2284 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

4NİJERYA E-NAİRAYI PİYASAYA SÜRECEK

NİJERYA E-NAİRA'YI PİYASAYA SÜRECEK

Öte yandan Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından "e-naira" adı verilen dijital para birimini piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

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CBN Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada Nijerya'nın "e-naira" adı verilen kendi dijital para birimini ekimde piyasaya sürmeyi planladığını belirtti.

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Emefiele, "e-naira"nın müşterilerin mevcut fonlarını banka hesaplarında tutabilecekleri bir cüzdan işlevi göreceğini söyledi. "Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi" Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklanmıştı.

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