Son dakika: Dolar ve altın fiyatları yükselir mi?

Dengeler değişecek Oldukça hareketli bir dönem yaşanacağını görüyoruz. Aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte piyasalarda dengeler değişecektir. Böylesi bir ortamda güvenli liman olarak görülen enstrümanlar ilgi görmeye devam edecek. Ülkeler enflasyonla mücadele için faizleri artırmak zorunda kalacak. Bu da yeni fiyat dengelerinin oluşmasına yol açacaktır.