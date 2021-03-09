• 09 Mart 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dolar ve altın fiyatları yükselir mi?
Son dakika haberine göre dolar ve altında yükseliş sürüyor. Dolar/TL yeni güne 7.75 seviyesinde açılış yaptı. Gram altın ise 420 lira bandının üzerinde yeni güne giriş yaptı. Peki altın fiyatları yükselir mi? İşte piyasada son durum ve beklentiler...
• 09 Mart 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:
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Dengeler değişecek
Oldukça hareketli bir dönem yaşanacağını görüyoruz. Aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte piyasalarda dengeler değişecektir. Böylesi bir ortamda güvenli liman olarak görülen enstrümanlar ilgi görmeye devam edecek. Ülkeler enflasyonla mücadele için faizleri artırmak zorunda kalacak. Bu da yeni fiyat dengelerinin oluşmasına yol açacaktır.
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Borsa, dolar ve altın nasıl seyredecek?
Borsada BIST 100 Endeksi 1.542 seviyesinde. Dolar kuru 7.65 TL, faiz 16.14 ve altının onsu 1.687 dolar seviyesinde bulunuyor. Borsada sıkışık seyir devam edecek. 11 Mart’a kadar 100 şirket bilanço açıklayacak. Açıklanan bilançolarla hisse bazlı hareketler yaşanacak.
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