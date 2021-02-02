Son dakika: Dolar ve altın fiyatlarında sert düşüş!

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın Analizinde ise şöyle denildi: "Tepki alımları görülmekle birlikte yatay seyir sürüyor. İlk destekler 1.850-1.841 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.835-1.832 ve 1.810-1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.865-1.875 seviyelerinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler ise ve 1.885-1.890 ve 1.900-1.917 noktalarında bulunuyor. Tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış görülmüyor."