Geri Dön
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUzmanpara Haberleri Son dakika: Dolar ve altın fiyatlarında sert düşüş!
• 02 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:

Son dakika: Dolar ve altın fiyatlarında sert düşüş!

Yeni haftaya yönünü aşağı çevirerek başlayan dolar ve altında düşüş eğilimi devam ediyor. Gram altın 424 lira seviyesine gerilerken, dolar/TL 7.11 seviyesini test etti. Peki uzmanlar konuyla ilgili ne diyor? İşte detaylar...

• 02 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 424 liradan, çeyrek altın 703 liradan, Cumhuriyet altını da 2,892 liradan işlem görüyor. Tacirler yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

2

"Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde 91,06 seviyesine kadar  yükselmesinin ardından günü 90,98 seviyesinden yükselişle tamamladı. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1870 seviyesi üzerini yeniden  denese de bu seviye üzerinde tutunmakta bir kez daha başarısız oldu.

3

Dün sabah saatlerinde 1871,74 seviyesini test eden ons altın, dolar  endeksindeki güçlenmenin de etkisi ile birlikte yönünü aşağı çevirdi  ve günün geri kalanında 1850 – 1870 bandında dalgalı bir seyir izledi.

4

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1855,32 seviyesinden işlem  görüyor. ABD 10 yıllıklarındaki genel yükseliş eğiliminin korunması ve  dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte ons altındaki yükseliş  çabalarının bir süredir satış fırsatı olarak sınırlı kaldığı  görülüyor.

5

Ons altında 1880 – 1885 bandının güçlü bir direnç bölgesi  olduğunu görüyoruz. Fiyatların önümüzdeki dönemde bu bölgenin altında  kalmasını ve 1880’e doğru yaşanan yükselişlerin satış fırsatı  oluşturmasını bekliyoruz. Aşağıda 1815 seviyesinin ise güçlü destek  konu unda olduğu takip ediliyor.

6

Dolayısı ile önümüzdeki döneme  ilişkin 1815 – 1885 bandını hedef gösterebiliriz. Daha kısa vadeli  görünüme baktığımızda ise momentum ve trend göstergeleri ons altının  kısa vadede 1840 – 1875 bandında işlem görebileceğine işaret ediyor.

7

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın Analizinde ise şöyle denildi: "Tepki alımları görülmekle birlikte yatay seyir sürüyor. İlk  destekler 1.850-1.841  seviyelerinde bulunuyor.  Sonraki  destekler   ise  1.835-1.832  ve  1.810-1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.865-1.875  seviyelerinde.  Bu seviyelere  hareketlenmelerde   satışlar  görülebilir.  Sonraki  dirençler  ise  ve  1.885-1.890   ve 1.900-1.917  noktalarında bulunuyor. Tepki alım denemeleri henüz güç  kazanmış görülmüyor."

8

İnfo Yatırım FX tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Yılın ilk ayında kötü bir performans gösteren ons altın, Ocak  ayını yaklaşık olarak yüzde 3 değer kaybı ile kapatmıştı. Ons altın  yılın ikinci ayına ise bir miktar toparlanma hareketleri ile başladı.

9

Gümüş tarafında Reddit kaynaklı volatilitenin yükselmesi ve yukarı  yönlü hareketlenmelerden bir miktar etkilenen XAUUSD grafiği de  haftanın ilk işlem gününde bir miktar yukarı yönlü hareketler ile  başladı.

10

Altın fiyatlarındaki en önemli konuların başında ABD  kanadında ek mali teşvik paketi yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini her iki partinin de memnun  kalacağı şekilde güncelleyip güncellemeyeceği yönündeki haber akışları  altın fiyatlarında volatilitenin artmasına neden olabilir.

11

Diğer  yandan haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda Cuma günü ABD  kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verileri önemli ekonomik  verilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. FED'in de yakından takip  ettiği veriler ile birlikte ons altında volatilite oldukça artacaktır.

12

Haftanın ikinci işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak  inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.05 - 1900.56 - 1929.97 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika Haberler: Dev market zincirlerinin soruşturmasında flaş gelişme! Bitiyor...

Biri avukat diğeri öğretmen! İç savaştan kaçıp Türkiye'de bu işi yapıyorlar...

Son dakika: 'Yunanistan' haczi! Türkiye'ye servet kaldı...

Son dakika: Artık son! Müthiş fırsat, bugün mesai bitimine kadar...