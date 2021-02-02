• 02 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
Son dakika: Dolar ve altın fiyatlarında sert düşüş!
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İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 424 liradan, çeyrek altın 703 liradan, Cumhuriyet altını da 2,892 liradan işlem görüyor. Tacirler yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın Analizinde ise şöyle denildi: "Tepki alımları görülmekle birlikte yatay seyir sürüyor. İlk destekler 1.850-1.841 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.835-1.832 ve 1.810-1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.865-1.875 seviyelerinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler ise ve 1.885-1.890 ve 1.900-1.917 noktalarında bulunuyor. Tepki alım denemeleri henüz güç kazanmış görülmüyor."
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Altın fiyatlarındaki en önemli konuların başında ABD kanadında ek mali teşvik paketi yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini her iki partinin de memnun kalacağı şekilde güncelleyip güncellemeyeceği yönündeki haber akışları altın fiyatlarında volatilitenin artmasına neden olabilir.
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