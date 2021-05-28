Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika gelen habere göre piyasalarda sert hareketler görülmeye devam ediyor. Dolar/TL 8.59 ile rekor seviyeyi gördü. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ise 523 lira seviyesini test etti. İşte detaylar...
UZMANPARA
• 28 Mayıs 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 28 Mayıs 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Piyasalar haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın güne 518 lira seviyesinde başladı, 523 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 856 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 500 liradan alıcı buluyor.
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İş Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:
"Piyasaların takip edeceği ekonomik gündem oldukça yoğun, ABD tarafında kişisel gelir ve harcamalar, PCE rakamları ve Michigan Üniversitesi güven endeksi takip edilecek veriler arasında.
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Dün Biden’ın 6 trilyonluk ek altyapı paketi öne çıkarken dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Altyapı paketi haberinin ABD 10 yıllık tahvil getirilerini tekrar 1.60 seviyesinin üzerine atması ve dolar endeksinin 90 seviyesinin üzerine çıkmasıyla beraber altın $1900 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve yaklaşık $10 kayıpla $1890 seviyelerinden işlem görmekte. $1880 ve $1860 seviyeleri takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor."
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Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:
"Dün ABD'de açıklanan veriler takip edilirken, büyüme ilk çeyrekte yardım paketinin katkısıyla güçlü bir görünüm sergiledi. İşsizlik maaş başvurularındaki düşüş sürüyor.
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Diğer yandan, Biden'ın bütçe paketi taslağına dair haber akışı öne çıkmakta. Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD on yıllık tahvil faizinde yükseliş gözlenirken, doların da faizlere paralel hareket edebileceğini ve bugün değer kazanabileceğini düşünüyoruz.
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Bu kapsamda da, değerli madende bu sabah görülen satıcılı görüntünün günün geri kalanında devam edebileceğini ve ons altının 1.898 seviyesinin altında kalarak 1.873 desteğine kadar geri çekilebileceğini öngörüyoruz.
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