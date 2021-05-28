Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün Biden’ın 6 trilyonluk ek altyapı paketi öne çıkarken dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Altyapı paketi haberinin ABD 10 yıllık tahvil getirilerini tekrar 1.60 seviyesinin üzerine atması ve dolar endeksinin 90 seviyesinin üzerine çıkmasıyla beraber altın $1900 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve yaklaşık $10 kayıpla $1890 seviyelerinden işlem görmekte. $1880 ve $1860 seviyeleri takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor."