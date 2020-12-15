Son dakika: İşte altın fiyatlarında son durum

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: "Dün sabah saatlerinde üst üste gelen iyimser haber akışlarının küresel çapta yatırımcıları "risk-on" moduna geçirmesi ile güvenli limanlarda satış baskısı oluştu. Bu bağlamda ons altında da 1818 dolar seviyesi test edilirken, akşamüzeri gelen bazı tedirgin edici haberlerin borsalarda satış baskısı oluşturması ile güvenli limanlara yeniden dönüş başladı.