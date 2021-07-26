Kripto paralar hareketlendi!
Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda güçlü yukarı hareket devam ediyor. Bitcoin fiyatı hazirandan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, Ethereum da 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. İşte detaylar...
UZMANPARA
• 26 Temmuz 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 26 Temmuz 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
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Kripto paralarda yaşanan güçlü toparlanmada Elon Musk ve Jack Dorsey'den gelen pozitif açıklamaların yanı sıra Amazon'un ödeme kabul edeceği iddiaları da etkili oldu.
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Tesla CEO'su Elon Musk'ın kripto para üretiminde enerji kullanımına ilişkin due diligence süreci tamamlandıktan sonra ödemelerde Bitcoin kabul etmeye yeniden başlamalarının muhtemel olduğunu söylerken, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de dijital paraların gelecekte Twitter'ın "büyük bir parçası" olacağını ifade etti.
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AMAZON İLAN VERDİ
Amazon'un dijital para ve blokzincir uzmanı işe almak için ilan vermesi de Bitcoin gibi kripto paraları ödeme aracı olarak kabul etmeye doğru ilerlediği değerlendirmelerine yol açtı.
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Şu sıralarda Bitcoin yüzde 11,65 artışla 38475,06 dolar, Ethereum yüzde 7,57 yükselişle 2336,06 dolar ve Dogecoin yüzde 14,57 artışla 0,227548 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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BİNANCE US HALKA AÇILABİLİR
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Binace US'in halka açılabileceğini söyledi. Tayland'da Siam Commercial Bank'ın girişim sermayesi bölümü SCB 10X tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor.
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