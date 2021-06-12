Son dakika: Türk lirasından atak! Dolar...

Bu nedenle ittifak daha da güçlendirilmeli ve NATO’nun gerçek bir müttefiklik ruhu içinde çalışması sağlanmalı” sözleri olumlu etki yarattı. Akar’ın “Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün” söylemi beklentileri yüksekte tutuyor.