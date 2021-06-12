Son dakika: Türk lirasından atak! Dolar...
Küresel bazda enflasyon yüksek seyretse de, güçlü seyrin kalıcı olmayacağı beklentisi, gelişmekte olan ülke kurlarını yukarı doğru hareketlendirdi. Öte yandan NATO zirvesi öncesinde gelişmekte olan paralar içinde Türk lirası öne çıktı. İşte detaylar...
• 12 Haziran 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
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ABD’de enflasyon mayısta yıllık yüzde 5, aylık yüzde 0.6 oldu. Enflasyonun yüksek seyri ile 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi bir yılın en yüksek haftalık düşüşüyle yüzde 1.43’e geriledi.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Enflasyon yüksek seyretse de kalıcı olması beklenmiyor. Öte yandan TL ilgi görüyor. NATO zirvesi öncesinde gelişmekte olan paralar içinde Türk lirası öne çıktı.
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Dolar/TL kuru 8.77’leri test etmesinin ardından 8.28 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL'nin fiyatı şimdilerde ise 8.39 seviyelerinde dengelendi.
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BEKLENTİLER NELER?
S-400 konusunda olumlu beklentiler dolar kurunun 8.28’li seviyelere kadar gerilemesine neden oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400’e ilişkin yaptığı açıklamada, “NATO’nun önemi giderek artmaktadır.
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Bu nedenle ittifak daha da güçlendirilmeli ve NATO’nun gerçek bir müttefiklik ruhu içinde çalışması sağlanmalı” sözleri olumlu etki yarattı. Akar’ın “Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün” söylemi beklentileri yüksekte tutuyor.
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TEKNİK DİRENÇ 8.54
Dolar kurunda daha önce kritik destek seviyesi olan 8.54 şimdi direnç konumuna geldi. Dolar kurunda 8.28 ve 8.25 seviyeleri ilk destekler bu seviyelerin aşağı kırılması halinde 8’lere doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
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KUR NİYE 8.81'E KADAR YÜKSELDİ
Dolar/TL kuru bir süredir gelişmekte olan ülkelerden ayrılıyor. Bunun nedenleri: 1- Cumhurbaşkanı’nın faiz indirim söylemi. 2- Yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını korumaları.
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3- Aşılama konusunda henüz beklentilerin çok altında kalınması. 4- Turizm gelirlerinin beklentilerin altında kalacağı kaygıları. 5- Reel negatif faiz ortamı. 6- Sıcak para girişinin durması.
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GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Kurda geri çekilme yaşanmasına rağmen kaygılar sürüyor. TCMB’nin haziran faiz kararı bekleniyor. JP Morgan, TCMB’nin para politikasında erken bir gevşetmeye gitmesinin halihazırda zayıf olan politika kredibilitesini baltalayacağı ve ekonomik görünüm için zarar verici olacağını belirtiyor.
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JP Morgan yayınladığı “Gelişmekte olan Piyasalar Görünüm ve Strateji” raporunda Türkiye’ye de yer verdi. İlk faiz indirimini eylülde beklediklerini belirten JP Morgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi için temmuz ve ağustosa atıfta bulunmasının erken bir faiz indirimi riski yarattığını da belirtti.
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