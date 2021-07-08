Yatırımcılar hisse değişiminde

PİYASADA HAKİM OLAN 5 DİNAMİK 1- Hisselerde el değişimi ile endeks yatay seyrini koruyor.



2- Yerli fonlar ve emeklilik fonları getirilerini yükseltmek için yurtdışı seçeneklere yöneldi.



3- Yerli ve yabancı kurumlar hedef fiyatlarını revize ediyor. Risk faktörlerini daha fazla öne çıkartıyor.



4- Borsa ortalamalarda dengelenmeye çalışıyor.



5- Yabancı beklemede.