Yatırımcılar hisse değişiminde
Yabancılar hisse değişimi yaptı. Primli hisselerden daha avantaj gördüklerine kaymaktalar. Fonlar ise getirilerini artırmak için alternatifleri değerlendiriyor. Öte yandan piyasalarda yaz hareketli geçiyor. Yatırımcılar için hem dışarıda, hem içeride gelişmelerin çoklu takip edildiği bir dönem yaşanıyor. İşte detaylar...
• 08 Temmuz 2021 - 06:59 • Son Güncelleme:
• 08 Temmuz 2021 - 06:59 • Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul’da yabancılar oldukça temkinli hareket ediyor. Yılbaşından bu yana ağırlıklı olarak satış yaptılar. Martta 1.2 milyar dolarla en büyük satışı gerçekleştirdiler.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Martta Merkez Bankası Başkanı değişimiyle yabancıların güçlü satışları, ağırlıklı oldukları hisselerde düşüşe yol açtı. Ocak - Haziran 2021’de yabancılar 1.8 milyar dolarlık satışta bulundu. Yabancılar satarken aynı zamanda hisse değişimine gidiyor.
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YAZ HAREKETLİ GEÇİYOR
Yabancı yatırımcı geçen haziranda en çok alımı Garanti Bankası ve Turkcell hisselerinde gerçekleştirirken, en yüksek satışı Arçelik ve Sasa hisselerinde yaptı.
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Yabancıların en çok alım yaptığı ilk 10 hisse ise: Garanti Bankası, Turkcell, Akbank, Tüpraş, Şok Marketler, ARD Bilişim, Şişe Cam, TAV Havalimanları, Koza Altın, Anadolu Efes.
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Yabancıların en çok satım yaptığı ilk 10 hisse de: Arçelik, Sasa Polyester, Kardemir (D), Koza Madencilik, Tofaş Oto. Fab., Yataş, Sabancı Holding, Pegasus, Çelebi, Gübre Fabrikaları.
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Piyasalarda yaz hareketli geçiyor. Borsada BIST 100 Endeksi’nde marjlar daralsa da endeks 1.389 seviyesinde ortalamalarda dengelenme çabasında. Dolar kuru 8.67; petrol 75.66; gösterge faiz 18.47 seviyesinde. Gözler turizm sektöründe ve pandemi ile ilgili gelişmelerde.
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GÖZLER FED'İN KARARLARINDA
Bir yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı kararlar izleniyor. Yatırımcılar için hem dışarıda, hem içeride gelişmelerin çoklu takip edildiği bir dönem.
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Borsada ortalamalar 1.385 ile 1.414 aralığında. Endeksin bir haftalık ortalaması 1.385 seviyesinde. İki haftalık ortalaması 1.397 ve üç haftalık ortalaması 1.414.
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Bir süre mevcut seviyelerde sıkışma yaşanabilir. Ancak ağırlıklı olarak güçlü hisselerde taban oluşturma çabası gözleniyor. Beklenmeyen bir gelişme yaşanmadıkça mevcut seviyelerden güçlenen hareketler öne çıkabilir.
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PİYASADA HAKİM OLAN 5 DİNAMİK
1- Hisselerde el değişimi ile endeks yatay seyrini koruyor.
2- Yerli fonlar ve emeklilik fonları getirilerini yükseltmek için yurtdışı seçeneklere yöneldi.
3- Yerli ve yabancı kurumlar hedef fiyatlarını revize ediyor. Risk faktörlerini daha fazla öne çıkartıyor.
4- Borsa ortalamalarda dengelenmeye çalışıyor.
5- Yabancı beklemede.
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DOLARIN SEYRİNİ NELER ETKİLİYOR?
Dolar kuru 8.50 TL’nin üzerinde güçlü seyrini koruyor. Yurtiçi yerleşik yatırımcıların da ağırlıklı olarak döviz pozisyonlarını korumaları, özel sektörün döviz borcu, risk almak istemeyenlerin dövize yönelmeleri kurdaki güçlü seyri canlı tutuyor. Ancak en önemlisi faizlerin düşeceğine yönelik beklenti.
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