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Ünlü isimden dolar ve altın için flaş tahmin!

135 milyar dolarlık DoubleLine Capital'in sahibi olan Jeffrey Gundlach, dolarda düşüş beklerken altında çok daha güçlü yükseliş yaşanacağına dikkat çekti.

• 10 Haziran 2021 - 09:08 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2021 - 09:08 • Son Güncelleme:
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Milyarlarca doları yöneten DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach yatırımcılara tavsiyede bulundu. Gundlach, dolarda düşüş beklentisini koruduğunu belirtti. Altın tarafında ise çok daha yüksek noktaya geleceğini kaydetti.

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Gundlach "Dolarda düşüş ile altın fiyatlarının çok daha yüksek noktaya ulaşacağını tahmin ediyorum. Emtiada da 15 ay önce başlayan yükselişin devam etmesi için halen önemli bir alanı var" açıklamasını yaptı.

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Milyarder CEO, altın için görüşlerinin kısa vadeli değil uzun vadeli olduğunu sözlerine ekledi. Gundlach "Dolar aşağı gidecek, kısa vade için beklentim nötr olsa da uzun vadede dolar endeksinin 70 seviyesinin altına inmesi ihtimal dışı değil" yorumunda bulundu.

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Işık Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Dünkü işlem gününde 8.58 seviyesi altında kısmen TL lehine kapanış gördüğümüz kurda, yeni günde de bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 8.52/8.50 destek bölgesi ilk etapta önem arz edecek.

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Öte yandan, olası alıcılı işlemlerde ise 8.62 ve 8.71 direnç bölgeleri takip edilecek olup, özellikle de 8.71 seviyesi üzerine kalıcılıkla çıkılıp çıkılmayacağı teknik anlamda kritik olacak.

6ONS ALTIN

ONS ALTIN

Dünkü işlem gününü 1888 seviyesinden bir miktar satıcılı kapatan değerli metalde, yeni işlem gününde de şuan için kısmen satıcılı görünüm hâkim.

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Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1875 ve 1869 destek noktaları ilk etapta takibe alınacak olup, 1869 seviyesi altındaki kalıcılıklarda satış baskısı derinleşebilir. Yeniden görülebilecek alıcılı işlemlerde ise 1898, 1906, 1912 ve 1918, direnç seviyeleri ilk etapta izlenebilir."

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