GameStop hisseleri geriledi

ABD’de bilgisayar oyunları satan GameStop, koronavirüs salgını sebebiyle kullanıcıların geleneksel mağazalardan internet alışverişine yönelmesiyle ekonomik sıkıntı yaşamış, şirket ülke genelinde yaklaşık 450 mağazasını bu yıl içinde kapatma kararı almıştı.

37 yıl önce kurulan şirket yalnızca 2019 yılında 795 milyon dolar para kaybetti. 2020 yılı sonu itibaryıla da hisseleri en fazla açığa satılan yani yatırımcıların borsadaki hisselerinin düşeceği tahmininde bulunduğu hisseler arasındaydı.

Ancak WallStreetBets adlı platform üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, Reddit gibi sosyal medya platformlarda birbirleriyle paylaştıkları tüyolarla GameStop şirketinin hisselerini satın almaya başladı. Küçük yatırımcıların GameStop hisselerine yönelmesiyle şirketin hisseleri bir anda yükseldi.

Geçen yıl Nisan ayında GameStop hisselerinin fiyatı 3,25 dolardı. Şirket hisseleri geçtiğimiz haftadan bu yana neredeyse yüzde 1,400 oranında yükseldi. 2020 yılı sonunda hissesi yaklaşık 18 dolar olan Gamestop hisseleri amatör yatırımcıların alımlarıyla birlikte Çarşamba günü 400 dolara kadar yükseldi.

Benzer şekilde pandemi döneminde ekonomik kayba uğrayan ev dekorasyon ürünleri mağazası Bed, Bath and Beyond ve AMC sinema şirketinin hisseleri de bir anda yükselmeye başladı. Pandemi döneminde zarara uğrayan GameStop’un hisselerinin düşeceği iddiasına paralarını yatıran profesyonel yatırımcılar büyük miktarda para kaybetti.

ABD borsasındaki hedge fonlarından Melvin Capital Management ve Citron Research, GameStop hisselerinin yükselmesi sebebiyle para kaybeden yatırım firmaları arasında. Maddi kaybın miktarı ise tam olarak bilinmiyor.

Akıllı telefonlarda uygulaması bulunan borsa işlemleri platformu Robinhood ve Interactive Brokers, son dönemde görülen hareketliliğe atıfta bulunarak GameStop işlemlerine kısıtlama getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bazı durumlarda yatırımcıların yalnızca hisselerini satabilecekleri, yeni pozisyon açamayacakları belirtildi. Borç para ile yapılan işlemlerin de yavaşlatılacağı kaydedildi.

Robinhood, GameStop’un yanı sıra AMC Entertainment, Bed Bath and Beyond, Blackberry, Nokia, Express Inc, Koss Corp, American Airlines, Tootsie Roll, Trivago, Naked Brand Group gibi şirketlerin de işlem kısıtlamasından etkileneceğini belirtti.

İşlemlere getirilen kısıtlamanın ardından GameStop hisseleri borsada gün ortası işlemlerinde yüzde 30’dan fazla değer kaybederek 240 dolara geriledi.

İşlemlere sınırlama getirilmesine tepki

İşlem platformlarının GameStop hisselerine sınırlama getirmesine Twitter’da bazı kullanıcılar tepki gösterdi, kullanıcılar işlem platformlarının Wall Street’in çıkarlarını koruduğunu iddia etti. Demokrat Parti’nin İlerici kanadını temsil eden Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio Cortez, Robinhood’un bu kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, “hedge fonları istediği gibi işlem yaparken perakende yatırımcılarının hisse satın almalarının engellenmesi kararı konusunda Kongre’nin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini’’ söyledi.

Demokrat Partili Kongre üyesi, Robinhood ve diğer platformların işlemlere kısıtlama getirmesine ilişkin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu’nun soruşturma başlatması gerektiğini kaydetti.

“Kendi payımıza düşeni aldık”

GameStop hisselerini örgütlü bir şekilde satın alarak piyasada hareketliliğe neden olan bazı Reddit kullanıcıları ise paylaştıkları mesajlarda, “2007 ve 2008 yıllarında piyasaların çökmesine neden olan varlıklı kişilerin piyasayı manipüle etmeye devam ederek zenginleştikleri ve bu işlemlerle kendi paylarına düşeni aldıklarını” savundu.

Wall Street’teki profesyonel analistlerin genel görüşü ise, GameStop hisselerindeki bu artışın uzun soluklu olmayacağı yönünde. Uzmanlar şirketin 22 milyar dolarlık piyasa değerini haklı çıkaracak düzeyde yakın zamanda bir kar elde etmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Borsadaki işlem hareketliliğini endişeyle takip eden regülatörler “yasadışı piyasa manipülasyonu” kaygısını dile getiriyor. Amatör yatırımcılarsa oyunu Wall Street’in kurallarına göre oynadıklarını söylüyor.

Biden yönetimi de konuyu takip ediyor

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, GameStop’un adını vermeden piyasadaki dalgalanmayı izlediklerini, regülatörlerle birlikte durum değerlendirmesi yaptıklarını ve piyasadaki yatırımcıların faaliyetlerini gözden geçirdiklerini belirtti. GameStop ve diğer şirketlerin hisselerinde yaşanan hareketlilik Biden yönetiminin de gündeminde. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Maliye Bakanı Janet Yellen’ın da dahil olduğu ekonomi ekibinin durumu yakından izlediğini söyledi.