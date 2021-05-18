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Gana'ya 50 milyon dolarlık kredi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Yatırım ve Kalkınma Bankası, Gana'ya 50 milyon dolarlık kredi verilmesini onayladı.

18.05.2021 - 16:21 | | AA
Gana'ya 50 milyon dolarlık kredi

ECOWAS Yatırım ve Kalkınma Bankası Başkanı Dr. George Agyekum Donkor, yaptığı değerlendirmede söz konusu kredinin, başta yol çalışmaları olmak üzere, altyapı projelerinde ve sosyo-ekonomik kalkınma alanlarında kullanılacağını belirtti.

Donkor, ülkeye sağlanacak olan 50 milyon dolarlık kredinin farklı sektörlerde değerlendirilebileceğine işaret ederek, aynı zamanda Gana Merkez Bankası'nın güçlendirilmesinde de kullanılacağını kaydetti.

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