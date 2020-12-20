Gap Nedir? Borsada Gap'lı Açılış Nasıl Olur?

Söz konusu yatırım ya da ekonomi ile beraber finans olduğu zaman sağlıklı bir işlem yapabilmek gap için büyük bir öneme sahiptir. O yüzden bu alana girmek ve iş yapmak isteyen kişilerin mutlaka bilmesi ve öğrenmesi gereken durumlar içerisinde yer alıyor.



Borsada Gap Nedir?



Gap borsa içerisinde bir teknik analiz argüman olarak bilinir. Bu doğrultuda endeksler, para birimleri, hisseler veya emtialar gibi birçok ekonomik verilerin teknik analizi açısından ele alınan bir unsurdur. Özellikle borsa üzerinden grafik yorumcuları ile beraber teknik analistlerin, işlem yaparken çok sık kullandığı tabirler içerisinde gelir. Türkçe karşılık olarak ise anlamı, ‘boşluk’ biçiminde ifade edilmektedir. Daha açıklamalı şekilde önceki periyotta yer alan kapanış fiyatı ile beraber bir sonraki açılış fiyatı arasındaki işlem şeklinde değerlendirilir. Bu iki unsur arasındaki fiyat farkı boşluk şeklinde anlatılmaktadır.



Borsada Gap'lı Açılış Nasıl Olur?



Borsa üzerinden gaplı şekilde açılış gerçekleştirilirken, bir önceki periyot kapsamında kapanmış olan fiyatın, bir sonraki kapı açılış fiyatına oranla farkın alınması üzerinden gerçekleşir. Burada önemli olan boşluk içerisindeki grafiği analiz etmek ve buna bağlı olarak değerlendirme gerçekleştirmektir. Eğer periyodu kapanmamış ve hala veri akışı ile beraber dalgalı bir durum yaşanan unsur var ise, o zaman bu durum GAP, yani boşluk şeklinde tabir edilmez. Eğer yapılan analizler ve veri incelemesi kapsamında periyodun kapanması ile oluşmuş fiyatın üzerinden bir sonraki açılış fiyatı arasında fark meydana geliyorsa, o zaman GAP şeklinde ifade gerçekleştirilir. Yani bu durumda boşluk oluşmuştur.



Gap Üzerinden Fiyat Farkının Nedeni Nedir?



Genel olarak gap kapsamında periyot kapandığı zaman belli bir fiyat üzerinden bu işlem gerçekleşir. Daha sonra bir sonraki periyot kapsamında açılış ile beraber boşluktaki fiyat farkından faydalanılır. Buna neden olan birçok farklı unsur söz konusudur.



- Merkez Bankası PPK toplantısı

- Ortaya çıkmış olan enflasyon verileri

- Seçim sonuçları

- Ekonomik unsurlar



Bu gibi hem siyasi hem de parasal yönden meydana gelen değişimler ile beraber GAP, yani boşluk oluşabilmektedir. Ortaya çıkan bu işlemler neticesinde yatırım yapan kişilerin duruma göre işlem gerçekleştirmesi ile beraber, ortaya kapanan periyot ve açılan periyot üzerinden GAP meydana gelir.