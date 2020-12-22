Gatt Nedir? Gatt Kelimesinin Açılımı Ne Anlama Gelir?

Gatt, 1947 yılında 23 ülke katılımı ile imza altına alınan bir anlaşma ile kurulmuştur. Yürürlük tarihi ise 1 Ocak 1948'dir. Gatt ile aynı zamanda ticari yaşamda gözlemlenen ayrımcılık içeren uygulamalara son verilmek amaçlanmıştır. 23 kurucu ülke bulunan Gatt'da birçok malın gümrük tarifinde karşılıklı olarak taviz verilmiştir. Gatt'ın mimari Arthur Dunkel olarak bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonunda dünyada barışı kalıcı kılmak maksadı ile uluslararası arenada ekonomik işbirliğinin tesisi için genel kabul görmüştür.

Gatt Nedir?

Gatt, uluslararası ticaretin daha düzenli ve adil olması amacı ile imzalanan bir sözleşmedir. Bretton Woods konferansı sonrası daha efektif bir ticaret için uluslararası bir ticaret örgütünün kurulması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi 19 ülke çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların neticesinde 30 Ekim 1947'de 23 ülke tarafından imzalanan etkili bir anlaşmadır. Ocak 1948 yılında yürürlüğe giren Gatt, Dünya Ticaret Örgütünün kurulduğu 1994 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.

Gatt Kelimesinin Açılımı Ne Anlama Gelir?

Gatt kelimesi İngilizce kökenli "General Agreement on Tariffs and Trade" sözcüklerinin baş harflerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Gatt, "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması" manasını taşır.

Gatt Amaçları Nelerdir?

- Ticari ve ekonomik alanda ilişkilerin artırılması

- Ticarette ayrımcılığı ortadan kaldırmak

- İthalatta vergilerin azaltılması

- Uluslararası ticari hayata engel teşkil eden unsurları ortadan kaldırmak

- Ülkelerde makro ekonomik dengeyi sağlamak

- Yaşam standartlarını yükseltmek

- Tam istihdam sağlanmak

- Uluslararası ticarette özgür bir ortam sağlamak

- Üretim ve enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak.