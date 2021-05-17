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Gazprom'un doğal gaz üretimi arttı

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin 1 Ocak-15 Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 201,3 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 26,7 artarak 76 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

17.05.2021 - 17:40 | | AA
Gazprom'un doğal gaz üretimi arttı

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve karlı geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğal gaz talebi artış gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin 1 Ocak-15 Mayıs döneminde doğal gaz üretimi yıllık bazda yüzde 15,4 artışla 201,3 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,7 artarak 76 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye ihracat yılın ilk 4,5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4, Almanya'ya yüzde 38,2, Fransa'ya yüzde 14,9 ve Romanya'ya yüzde 163,7 arttı.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

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