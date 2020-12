Gbp Açılımı Nedir? Gbp Hangi Ülkenin Para Birimidir?

Farklı para birimlerinin sembolleri ve değerleri bulunurken, aynı zamanda bazı kod sistemleri üzerinden ele alınır. Bu kodlar ülkenin bulunduğu hazine bankası kapsamında para biriminin güven altında tutulmasını sağlar. Bu doğrultuda para birimleri içerisinde GBP kodu da yer almaktadır.



GBP Açılımı Nedir?



GBP uluslararası bir para kodu olarak öne çıkmaktadır. Açılımı ise, ‘’Great Britain pound’’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu kod sayesinde para birimi uluslararası çapta dünyanın her yerinde yasal olarak kabul görür. Türkçe ismi açısından ise büyük Britanya poundu olarak ele alınmaktadır. Bu para kodu İngiltere ile beraber Galler’de resmi olarak kullanılır. Yani diğer bir deyişle sterlin için kullanılan bir kod sistemi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda İskoçya ve Kuzey İrlanda üzerinden de ilgili hazine bankası kapsamında kullanılan bir kod sistemi olarak öne çıkıyor. İngiliz sterlini İngilizce olarak pound sterling şeklinde ifade edilmektedir. Bu para biriminin geçerli bir şekilde kullanılabilmesi ise GBP uluslararası koduna bağlıdır.



GBP Hangi Ülkenin Para Birimidir?



Bir para birimi üzerinden kod olarak kullanılan GBP sisteminin, İngiltere'nin para birimi olduğu ifade edilebilir. Merkez olarak İngiltere olması ile beraber, aynı zamanda Galler, İskoçya veya Kuzey İrlanda üzerinden de geçerli bir kod sistemidir. Bu konuda kod üzerinden İngiltere ve gaziler adına kullanılan resmi banka sadece Bank of England olarak öne çıkıyor. Tabii İskoçya ile Kuzey İrlanda açısından Royal Bank of scotland ve Clydesdale Bank gibi bankalar da yine kullanılmaktadır. Ortak şekilde sterlin üzerinden bu ülkeler para birimini kullanırken, aynı zamanda uluslararası kod birimi olarak GBP kullanılmaktadır.



Pound (GBP) Kuru



GBP kod sisteminin sadece sterlin üzerinden ele alınarak, bu sistemin aynı zamanda para birimi şeklinde ifade edilebileceğini söylemek mümkün. Yani diğer bir deyişle 1 GBP aynı zamanda 1 sterlin olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda döviz kuru içerisinde sterlin ile beraber GBP kod sistemi üzerinden de para birimi şeklinde çevrilmektedir. Böylece Türk Lirası ile beraber dünya çapında birçok farklı para birimi üzerinden sterlin olarak GBP kapsamında da işlem gerçekleşmektedir.



GBP Para Birimi Olarak Kullanılır mı?



Uluslararası çapta bir kod sistemi olarak yasal düzeyde GBP para birimi olarak kullanılabilmektedir. Özellikle döviz kurları üzerinden çevrim gerçekleştirilirken, diğer para birimleri kapsamında işlem yapılabilmektedir. Tabii bu sadece sterlin üzerinden diğer para birimleri ile karşılıklı yapılacak çevrim kontrol noktasında sağlanır.