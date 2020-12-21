GBP, dolar ve euro karşısında değer kaybediyor

GBP, ABD doları karşısında 1,35 sınırından 1,3317'ye kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,3 düşüşle 1,3320'den işlem görüyor. Euro da GBP karşısında yüzde 0,86 değer kazandı. EUR/GBP paritesi 0,9073'ten 0,9150'ye kadar yükseldi.

Analistler, AB ile Britanya arasında sürdürülen Brexit sonrası ticaret müzakerelerine ilişkin bugün gelecek haberlerin de etkisi ile GBP'nin ABD doları ve euro karşısında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorlar.

Analistler, GBP/USD için destek seviyesi olarak 1,3280'i işaret ediyorlar. Yukarı hareketlerde ise 1,34 ve 1,3440 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.