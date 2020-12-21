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21.12.2020 - 10:35 |

GBP, dolar ve euro karşısında değer kaybediyor

Koronavirüsün mutasyona uğradığının ve daha hızlı bulaşır hale geldiğinin açıklandığı İngiltere'de karantina, kapatma tedbirlerinin sıkılaştırılması ve pek çok Avrupa ülkesinin İngiltere ile ulaşımı durdurması İngiliz Sterlini'nin ABD doları ve euro karşısında değer kaybetmesine yol açtı.

GBP, dolar ve euro karşısında değer kaybediyor
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GBP, ABD doları karşısında 1,35 sınırından 1,3317'ye kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,3 düşüşle 1,3320'den işlem görüyor. Euro da GBP karşısında yüzde 0,86 değer kazandı. EUR/GBP paritesi 0,9073'ten 0,9150'ye kadar yükseldi.

Analistler, AB ile Britanya arasında sürdürülen Brexit sonrası ticaret müzakerelerine ilişkin bugün gelecek haberlerin de etkisi ile GBP'nin ABD doları ve euro karşısında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorlar.

Analistler, GBP/USD için destek seviyesi olarak 1,3280'i işaret ediyorlar. Yukarı hareketlerde ise 1,34 ve 1,3440 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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