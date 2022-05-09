Gelişen piyasa fonları Rusya'dan çıkamadı

24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı sonrası Batı'nın ağır yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya'nın uygulamaya koyduğu sermaye kontrolleri yabancı yatırımcıların Rus finansal piyasalarına erişimlerini genel olarak ulaşılmaz hale getirmişti.

Copley verilerine göre 253 gelişen piyasa hisse senedi fonundan sadece 45'i nisan sonuna kadar pozisyonlarını tamamen kapatabildi.

Ancak gelişmekte olan piyasa fonları Rus varlıklarını azaltmayı başardı. Ocak ayında gelişmekte olan piyasa fonları içinde yüzde 4,5 ağırlığa sahip olan Rusya'nın bu ağırlığı yüzde 2'nin altına kadar geriledi.