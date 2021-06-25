Gelişen piyasa hisselerinden sert çıkış

BofA tarafından açıklanan EPFR rakamlarına dayandırılan verilere göre geçen hafta küresel hisse senedi ve tahvil fonlarına para girişi sürerken gelişen piyasa fonlarında ise kan kaybı izlendi.



Verilere göre Çarşamba günü tamamlanan haftada küresel tahvil fonlarına 9,9, hisse senedi fonlarına ise 7 milyar dolarlık giriş yaşandı. Gelişen piyasa hisse fonlarından 1,6 milyar dolarla Eylül 2020'den bu yana en sert para çıkışı görüldü. Tahvil fonlarında ise 1,1 milyar dolarla 12 haftadır ilk kez çıkış görüldü.