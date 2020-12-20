Gider Pusulası Nedir, Ne İşe Yarar? Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Var olan ticari işletmelerde belgelendirilemeyen giderlerin deftere kaydı söz konusu olamayacağı için, gider pusulası, muhasebe kayıtları açısından çok önem taşıyan konudur. Çünkü gider pusulası genel olarak fatura yerine geçmekte belgeler arasında bulunuyor. Bir ticari işletmede esas olanın giderlerin kaydının tutulması olduğu düşünüldüğünde, gider pusulasının önemi anlaşılacaktır.



Gider Pusulası Nedir?



Vergi mükellefi olmayan kişilerden satın alınan ürün ve de hizmetlerin belgelendirilmesi ile muhasebe sistemlerine kaydedilmesi amacı ile düzenlenen bir evraktır. Aynı zamanda da tüketicilere satılmakta olan ürünlerin iade alınması durumlarında da gider pusulası düzenlenir. Buna ek olarak gider pusulası da fatura hükmünde olmaktadır.



Gider Pusulası Ne İşe Yarar?



Gider pusulası işlevlerini örnek üzerinden anlatmak istersek. Örnek olarak bir şirkete, iş yeri bulunmayan, evinde tarhana üretmekte olan birinden tarhana alınacaktır. Şirketi bulunmayan bu satıcı fatura, fiş ve ya makbuz veremez. Ödemeyi muhasebe kaydına geçirerek alışverişi de yasal kılmak istenir. Bu durumda, satıcı adına bir gider pusulası da düzenlenmelidir. Böylece, fatura hükmünde geçerli bir belge olur.



Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?



Gider pusulası düzenleme işleminde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Genel Tebliği ile birlikte gider pusulasının şekil ve de usulüne ilişkin olan düzenlemeleri açıklamıştır.



Buna göre gider pusulaları, günümüz mükelleflerce matbaalara bastırılır ve ya notere onaylattırılır.

Ardından gider pusulası toplamda iki nüsha olarak düzenlenir. İki nüsha olarak düzenlenmeyen ve de gider pusulasında olması gereken bilgilerin de eksik yazılması durumlarında gider pusulaları düzenlenmemiş şeklinde kabul edilir.



Gider pusulalarının verilen bir nüshası işi yapan kişiye ya da ürünü satan kişiye verilir iken, diğer nüshası ise işi düzenleyen kişi aracılığıyla muhafaza edilir. Mal ya da hizmetleri satın alan firmaların, gider pusulasını ilgili malı satana ve ya işi yapana imzalatılması gereklidir.



Kimler Gider Pusulası Düzenler?



Gider pusulasına göre, 213 sayılı olan Vergi Usul Kanunu 234. maddesinde göre de şu şekilde açıklanmıştır. Bu açıklama;

Birinci ve ya ikinci sınıf tüccar kişiler, geliri basit usulde olarak belirlenen kişiler, defter tutmak zorundaki çiftçilerin ve ya serbest meslek erbaplarının: Vergiden muaf olan esnafa, yaptırdıkları işler ya da onlardan satın aldıkları çeşitli mallar içinde de düzenleyip işi yapana ya da malı satan kişiye imzalattıracakları gider pusulası vergiden muaf bir esnaf tarafından verilmiş olan fatura hükmündedir.