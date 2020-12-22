Gini Katsayısı Nedir, Nasıl Hesaplanır? Türkiye Gini Katsayısı Kaçtır?

Gini katsayısı hesaplamaları dünya ülkelerinin tümünün gelir dağılımında eşitlik olup olmadığını ölçmek amacıyla kullanılan bir yöntem olmaktadır.

Gini Katsayısı Nedir?

Gini katsayısı istatiksel bir hesapla türü olup ülkenin milli gelirinin o ülkedeki vatandaşlarının arasındaki dağılımını ölçmektedir. 1912 yılında İtalyan Ekonomist Corrado Gini tarafından yayınlanmıştır. Bütün ülkelerdeki gelir dağılımını eşitliğini veya eşitsizliğini ölçmede kullanılan popüler bir yöntem olmaktadır.

Gini katsayısının değer aralığı 0 ile 1 arasında olmaktadır. Bu değerin 1 olması ülkedeki bütün milli gelirin sadece bir kişi tarafından kazanılması manasına gelmektedir.

Gini katsayısı Lorenz eğrisi ile mutlak eşitlik doğrusunun arasında kalan alanın mutlak eşitlik doğrusunun altında kalan üçgenin alanına oranı olmaktadır. Ayrıca gini kat sayısı net değere göre değil, net gelire göre ölçülmektedir.

Gini Kat Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Gini katsayısı hesaplamalarında lorenz eğrisine ihtiyaç duyulur. Ülkeyi oluşturan vatandaşların gelirleri düşükten yükseğe göre sıralanmaktadır. Daha sonra en düşük gelire sahip olan yüzde 20 kesimden başlanır ve eşit nüfus dilimlerinin gelirlerine ulaşılır. Lorenz doğrsu ile eşitlik doğrusu arasında kalan alanın, eşitlik doğrusu arasında kalan alana bölünmesi sonucunda bulunmaktadır.

Türkiye Gini Katsayısı Kaçtır?

Türkiye'de gini rasyonu ilk kez 1987 yılında hesaplanmıştır. Endeksi 0,4348 değerini almıştır. Ülkemizde bu güne kadar gini rasyonu 0,4018 seviyesine gerilemiştir. Dünyada gini endeksi 0,48 seviyelerine kadar yükseldiği zaman Türkiye'de bu oran daha düşük olmuştur. Fakat büyüme oranı bakımından ortalama üzerinde olduğu için oran yüksek kalmaktadır.